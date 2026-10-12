"¿Qué voy a hacer? Tengo que iniciar de cero": testimonio de residente en Cañazas tras terremoto

El terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá dejó a numerosas familias del distrito de Cañazas , provincia de Veraguas, sin viviendas ni pertenencias. En la comunidad de Los Lajones, los residentes enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico mientras esperan ayuda del Gobierno Nacional para recuperar lo que perdieron.

Uno de los afectados es Faustino Sánchez, quien relató durante una entrevista con Telemetro Reporta los momentos de angustia que vivió cuando comenzó el terremoto. Sánchez explicó que se encontraba cocinando en su vivienda junto a una de sus hijas, mientras su esposa estaba en la escuela de la comunidad con otro de sus hijos.

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Terremoto en Cañazas: Faustino Sánchez relata cómo salvó a su familia

El residente explicó que, aunque tenía conocimientos sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo, enfrentar un terremoto de esta magnitud fue una experiencia completamente distinta.

Durante el movimiento sísmico, su primera reacción fue proteger a su hija y auxiliar a su padre, quien reside cerca de su vivienda. También alertó a los vecinos para que abandonaran sus casas.

"Yo pienso que Dios sabe por qué hace las cosas. La gente me pregunta: ¿Qué vas a hacer? Pues qué voy a hacer? Tengo que iniciar de cero (...) En eso no puedo intervenir. En seguida lo que hice fue gritarle a los vecinos 'Salgan de sus casas'. Ahora es que me quiebro de la impresión ahora que todo ha pasado", expresó Sánchez.

Faustino también manifestó su agradecimiento por haber pospuesto una diligencia que tenía prevista para ese viernes, ya que esta decisión le permitió encontrarse en su comunidad cuando ocurrió el terremoto.

Sismo en Panamá | El señor Faustino Sánchez, residente de la comunidad de Los Lajones, en Cañazas de Veraguas, narró los momentos de desesperación que vivió para sacar a su familia de su casa de quincha, que quedó destruida tras el sismo de magnitud 7.5. pic.twitter.com/vTnFi0H8fy — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

Aproximadamente 40 viviendas afectadas en la comunidad de Los Lajones

Durante el reportaje transmitido en la edición del mediodía de Telemetro Reporta, las cámaras mostraron la destrucción total de la vivienda de Faustino Sánchez, construida con materiales de quincha.

Según la información recogida en la comunidad, familias de aproximadamente 40 viviendas perdieron sus enseres como consecuencia del terremoto.

Los residentes afectados permanecen a la espera de asistencia del Gobierno Nacional, mientras enfrentan el desafío de reconstruir sus hogares y recuperar sus pertenencias.