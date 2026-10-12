¿Cuándo regresan las clases en Panamá tras el sismo? Esto se sabe hasta ahora

Las clases en Panamá permanecen suspendidas este lunes 12 de octubre de 2026 en todos los centros educativos oficiales y particulares del país, por disposición del Ministerio de Educación (MEDUCA), tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre. La medida permitirá continuar las inspecciones de seguridad en los planteles afectados.

¿Cuándo regresan las clases en Panamá?

Hasta el momento, el MEDUCA no ha confirmado una fecha general de reanudación de clases después del lunes 12 de octubre. El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, explicó que las autoridades evaluarán las condiciones de los centros escolares para determinar cuándo podrán retomarse las actividades académicas y qué medidas serán necesarias en las instalaciones afectadas.

Por lo tanto, no se ha confirmado oficialmente si las clases se reanudarán el martes 13 de octubre en todo el país.

¿Por qué el MEDUCA suspendió las clases?

Comunicado | Por prevención y seguridad de la comunidad educativa, se suspenden las clases este lunes 12 de octubre en todos los centros educativos oficiales y particulares del país, mientras se realizan las inspecciones tras el sismo y sus réplicas. #SomosMeduca pic.twitter.com/lF89pCTH10 — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 10, 2026

Según el balance preliminar divulgado por las autoridades, 419 centros educativos presentan afectaciones por el terremoto, de los cuales 24 registran daños que requerirían su reconstrucción. La suspensión nacional busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo mientras continúan las inspecciones de infraestructura.

El ministro Vega también señaló que se estudian alternativas para garantizar la continuidad del aprendizaje, entre ellas la instalación de módulos educativos temporales en los centros donde no sea posible utilizar las estructuras existentes.

¿Dónde consultar los anuncios sobre el regreso a clases?

Los padres de familia, estudiantes y docentes deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales del MEDUCA, así como a las actualizaciones de las autoridades de emergencia.

La fecha de retorno y las condiciones para reanudar las clases dependerán de las decisiones que comunique el Ministerio de Educación tras las evaluaciones de seguridad.