Sin clases este lunes en Panamá: MEDUCA opta por módulos educativos temporales

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó la suspensión de clases en Panamá para el lunes 12 de octubre de 2026, tanto en centros educativos oficiales como particulares, tras el fuerte sismo registrado el viernes 9 de octubre. La medida permitirá continuar las inspecciones de seguridad en las instalaciones escolares afectadas.

El ministro de Educación, Ventura Vega, anunció este sábado 10 de octubre que la decisión también responde a la preocupación de la comunidad educativa por las consecuencias del terremoto.

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“El lunes no vamos a tener clases, conscientes de la ansiedad que hay y por la paz mental del país, hemos decidido no tener clases el día lunes, ni particulares ni oficiales”, expresó el funcionario. “El lunes no vamos a tener clases, conscientes de la ansiedad que hay y por la paz mental del país, hemos decidido no tener clases el día lunes, ni particulares ni oficiales”, expresó el funcionario.

¿Por qué el MEDUCA suspendió las clases este lunes 12 de octubre?

Sismo en Panamá | “El lunes no vamos a tener clases, conscientes de la ansiedad que hay y por la paz mental del país, hemos decidido no tener clases el día lunes, ni particulares ni oficiales”, anunció este sábado el ministro de Educación, Ventura Vega.



"Esto nos da oportunidad… pic.twitter.com/aldmuuR06b — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

Según el balance preliminar presentado por el ministro, 419 centros educativos resultaron afectados por el sismo, de los cuales al menos 24 presentan daños que requerirían su reconstrucción.

Vega explicó que la suspensión permitirá continuar las evaluaciones hasta el lunes, cuando las autoridades analizarán las condiciones de los planteles y tomarán decisiones sobre el retorno a las aulas.

¿Cuándo se reanudarán las clases en Panamá?

El MEDUCA todavía no ha confirmado una fecha de reanudación posterior al lunes 12 de octubre para los centros educativos que no puedan utilizarse debido a los daños estructurales.

El ministro aseguró que el proceso de enseñanza-aprendizaje continuará y que se evaluarán alternativas para garantizar la educación de los estudiantes durante la etapa final del año escolar.

Entre las opciones mencionadas se encuentra la utilización de módulos educativos temporales en los centros escolares cuyas instalaciones no puedan ser ocupadas inmediatamente.

Las autoridades recomendaron a padres de familia, estudiantes y docentes mantenerse atentos a los canales oficiales del MEDUCA para conocer las próximas decisiones sobre el calendario escolar.