Tras el terremoto de magnitud 7.5, las réplicas disminuyen: ¿qué significa?

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) informó que, hasta las 7:00 a.m. de este lunes 12 de octubre, su sistema automático había localizado 359 réplicas del sismo de magnitud 7.5 registrado en la zona de Azuero. Según el reporte, los movimientos presentan una tendencia hacia magnitudes menores.

A 66 horas del terremoto principal, el instituto indicó que durante las últimas 24 horas se registraron 49 eventos sísmicos, mientras que la magnitud promedio de las réplicas disminuyó de 4.7 durante el primer día a 3.8 en el período más reciente.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Asamblea Nacional suspende actividades este lunes 12 de octubre tras el sismo en Panamá

¿Cuántas réplicas se han registrado tras el sismo en Panamá?

El IGC-UP detalló que las cuatro réplicas de magnitud 6 o superior ocurrieron durante las primeras 11 horas posteriores al terremoto.

Además, hasta la hora del informe habían transcurrido 14 horas sin movimientos de magnitud 5 o mayor. La última réplica de ese nivel ocurrió el domingo 11 de octubre, a las 4:19 p.m.

View this post on Instagram

Desde entonces, el sistema había localizado 74 réplicas, ninguna superior a magnitud 4.9.

¿Por qué aparecen más sismos pequeños en los registros?

El Instituto de Geociencias explicó que durante la madrugada fueron localizados 21 sismos de magnitud inferior a 3.5, una cantidad mayor que la detectada en períodos anteriores.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que la actividad sísmica haya aumentado.

A medida que disminuyen los movimientos de mayor magnitud, también se reduce la perturbación del suelo, lo que permite al sistema automático identificar con mayor facilidad los eventos pequeños.

La entidad advirtió que el número real de réplicas es superior al conteo publicado, debido a que los movimientos de menor magnitud pueden requerir una revisión posterior de los especialistas.

¿Cuánto tiempo pueden continuar las réplicas en Panamá?

De acuerdo con el IGC-UP, las réplicas continuarán mientras la zona de la falla se reajusta después del terremoto principal.

Este proceso puede extenderse durante días, semanas e incluso meses, aunque generalmente los movimientos tienden a ser de menor magnitud y a ocurrir con mayor separación entre ellos.

La institución mantiene disponible el registro de la actividad sísmica a través de su página oficial: https://sismosgeociencias.up.ac.pa/.

Fuente: Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Informe de la secuencia sísmica de Azuero, 12 de octubre de 2026, 7:00 a.m.