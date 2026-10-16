Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 17:19

Terremoto en Panamá: más de 90 comunidades de Veraguas recibieron asistencia humanitaria

La Gobernación de Veraguas informó que más de 90 comunidades afectadas por el terremoto recibieron asistencia mediante operativos.

Más de 90 comunidades de Veraguas recibieron asistencia humanitaria tras el terremoto.

Más de 90 comunidades de Veraguas recibieron asistencia humanitaria tras el terremoto.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Gobernación de Veraguas informó que durante el jueves 15 de octubre se brindó asistencia a más de 90 comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre en Panamá. Las operaciones incluyeron evaluaciones de viviendas y distribución de alimentos y artículos de primera necesidad, mediante el despliegue de equipos interinstitucionales por vías terrestres, marítimas y aéreas.

Según el balance de la entidad, se realizaron 32 salidas especializadas para evaluaciones técnicas y sociales casa por casa, además de 31 salidas destinadas al transporte y distribución de ayuda humanitaria.

¿Qué comunidades de Veraguas recibieron ayuda tras el terremoto?

La Gobernación detalló que las brigadas ingresaron a sectores de difícil acceso para atender a las familias damnificadas, entre ellos:

  • Pixvae: asistencia a aproximadamente 40 familias, con la entrega de cerca de 20 bolsas de artículos de primera necesidad.

  • Cabismales: atención a unas 80 familias y distribución de aproximadamente 65 bolsas de alimentos.

  • Bolívar, corregimiento de El Marañón: entrega de 12 bolsas de provisiones esenciales para 12 familias.

  • Isla Cébaco: distribución de insumos básicos en las comunidades de Manzanilla y El Jobo, mediante operaciones de transporte marítimo.

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Senafront y otras instituciones apoyan la distribución de alimentos

La Gobernación de Veraguas destacó la participación del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), cuyos equipos brindaron apoyo en el transporte, custodia y distribución de suministros hacia comunidades alejadas.

En los operativos también participaron representantes de la Junta Técnica Provincial, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), otras instituciones estatales, voluntarios e ingenieros.

Además de entregar alimentos y artículos esenciales, los equipos realizaron evaluaciones estructurales de viviendas para identificar los daños y contribuir a la planificación de las acciones de recuperación.

Continúa la asistencia a familias damnificadas en Veraguas

La Gobernación indicó que mantendrá activas las brigadas de atención para continuar llegando a las comunidades que todavía requieren apoyo.

Las labores incluyen el levantamiento de información sobre viviendas afectadas y la distribución de suministros, con el propósito de atender las necesidades inmediatas de las familias y facilitar las siguientes etapas de recuperación.

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