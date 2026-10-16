Terremoto en Panamá: Minsa atiende a más de 800 personas en comunidades de Veraguas

Minsa atiende a más de 800 personas en comunidades de Veraguas.

El Ministerio de Salud ( Minsa ) informó que sus equipos médicos continúan brindando atención a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre en Panamá. Hasta el momento, la entidad reporta más de 800 personas atendidas en comunidades de los distritos de Mariato y Soná, en la provincia de Veraguas, mediante jornadas de salud y seguimiento a la población damnificada.

Según el Minsa, el personal sanitario permanece desplegado en las comunidades afectadas para ofrecer consultas médicas, medicamentos y acompañamiento emocional a quienes enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

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¿En qué comunidades de Veraguas brinda atención médica el Minsa?

El Ministerio de Salud detalló que las jornadas de atención se desarrollan en ocho comunidades de los distritos de Mariato y Soná:

Distrito de Mariato:

Palo Seco.

Torio.

Malena.

Cascajilloso.

Rusia.

Distrito de Soná:

Carrizal.

Quebrada Grande.

Madre Vieja.

Durante estas jornadas, los equipos de salud ofrecen consultas de medicina general, vacunación, evaluaciones de trabajo social, toma de presión arterial y entrega de medicamentos.

Minsa realiza 751 intervenciones de primeros auxilios psicológicos

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Minsa reportó 751 intervenciones de primeros auxilios psicológicos, de las cuales 91 se realizaron en albergues habilitados para las personas afectadas por el terremoto.

La institución también informó que se han desarrollado siete talleres sobre manejo del estrés, dirigidos a proporcionar herramientas para afrontar situaciones difíciles y fortalecer el bienestar emocional de la población.

“Los equipos de salud han brindado consultas de medicina general, atención de salud mental, vacunación, evaluaciones de trabajo social, toma de presión arterial y entrega de medicamentos, ofreciendo una respuesta integral a las necesidades de las familias afectadas”, puntualizó el Ministerio de Salud.

Las jornadas médicas y el acompañamiento psicológico forman parte de las acciones de asistencia que se mantienen en Veraguas tras el terremoto.