Sismo en Panamá: Minsa anuncia exhumación de restos en dos cementerios de Veraguas

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció medidas sanitarias en el Cementerio Municipal de Soná y el Cementerio de Hicaco, en la provincia de Veraguas, debido a los daños ocasionados por el terremoto del 9 de octubre. Las acciones contemplan el manejo de restos humanos de aproximadamente 70 personas sepultadas en áreas afectadas.

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¿Qué ocurrirá con los restos de los fallecidos en los cementerios de Soná e Hicaco?

Según informó el Minsa, las medidas buscan atender las condiciones de contaminación identificadas en ambos cementerios y proteger la salud pública.

Los procedimientos anunciados incluyen:

Exhumación de los restos de las personas fallecidas.

Custodia y manejo sanitario bajo los protocolos establecidos.

Incineración de los restos, según lo anunciado por la institución.

Entrega posterior de los restos a sus familiares.

La entidad explicó que estas acciones corresponden a aproximadamente 70 personas fallecidas, cuyos restos fueron sepultados en sectores próximos a los muros perimetrales de los cementerios.

¿Qué deben hacer los familiares para autorizar la cremación?

Sismo en Panamá | El Ministerio de Salud anunció una serie de medidas sanitarias a implementar ante las condiciones de contaminación existentes en el Cementerio Municipal de Soná y el Cementerio de Hicaco, en la provincia de Veraguas, por los daños causados por el sismo.



"Estas… pic.twitter.com/b0KhgcW2bI — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2026

El Ministerio de Salud solicitó a los familiares completar un formulario mediante el cual autorizan la cremación de los restos de sus seres queridos.

Para recibir orientación y realizar el registro correspondiente, la institución habilitó la siguiente línea telefónica:

512-9315

¿Cuándo reabrirán los cementerios de Soná e Hicaco?

El Minsa informó que ambos cementerios permanecerán cerrados mientras se desarrollan las labores de saneamiento y reconstrucción.

Por el momento, la institución no ha anunciado una fecha para la reapertura de estas instalaciones.

Las medidas forman parte de las acciones sanitarias adoptadas tras las afectaciones provocadas por el sismo en la provincia de Veraguas.