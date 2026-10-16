Mulino entrega más de 39 kilómetros de carreteras en Alanje, Chiriquí, con inversión de B/.15 millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este viernes 16 de octubre la entrega de dos proyectos de infraestructura vial en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, que comprenden más de 39 kilómetros de carreteras construidas y rehabilitadas, con una inversión conjunta de B/.14.9 millones. Según el Gobierno Nacional, las obras beneficiarán a más de 10 mil personas.
Carretera La Nobleza–playa La Barqueta: inversión de B/.8.8 millones
Uno de los proyectos entregados corresponde a la carretera La Nobleza–playa La Barqueta, que comprende cerca de 16 kilómetros de vía asfaltada en los corregimientos de Querévalo y Guarumal.
La obra, desarrollada con una inversión de B/.8.8 millones, beneficiará a más de 4,700 habitantes y facilitará el desplazamiento de residentes, productores y visitantes hacia playa La Barqueta, uno de los destinos turísticos de Chiriquí.
El proyecto también incluyó la rehabilitación de los puentes sobre las quebradas Espatarra y Guarumal, además de trabajos de drenaje para mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad de la carretera.
¿Qué otras carreteras fueron entregadas en el distrito de Alanje?
El segundo proyecto comprende el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de más de 23 kilómetros de carreteras rurales, con una inversión de B/.6.1 millones.
Según el Ministerio de Obras Públicas (MOP), estas vías beneficiarán a más de 5,400 habitantes de los corregimientos de Guarumal, Santo Tomás y San Pablo Nuevo.
Entre los tramos intervenidos se encuentran:
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Guásimo–playa La Barqueta: 6.6 kilómetros.
Guásimo–Santo Tomás: 9.662 kilómetros.
Monte Grande–San Martín: 4.095 kilómetros.
Carretera de Bágala Abajo: incluida en el proyecto, sin una longitud individual especificada en la información oficial.
Las obras buscan mejorar las condiciones de movilidad de residentes, comerciantes y productores, así como facilitar el transporte de productos agropecuarios.