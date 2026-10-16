Mulino entrega más de 39 kilómetros de carreteras en Alanje, Chiriquí, con inversión de B/.15 millones

Mulino entrega carreteras de Alanje y La Nobleza–Playa La Barqueta.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este viernes 16 de octubre la entrega de dos proyectos de infraestructura vial en el distrito de Alanje , provincia de Chiriquí, que comprenden más de 39 kilómetros de carreteras construidas y rehabilitadas, con una inversión conjunta de B/.14.9 millones. Según el Gobierno Nacional, las obras beneficiarán a más de 10 mil personas.

Durante la actividad, el mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre. Los proyectos buscan mejorar la conectividad de comunidades rurales y facilitar las actividades agropecuarias, comerciales y turísticas de la región.

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Carretera La Nobleza–playa La Barqueta: inversión de B/.8.8 millones

Uno de los proyectos entregados corresponde a la carretera La Nobleza–playa La Barqueta, que comprende cerca de 16 kilómetros de vía asfaltada en los corregimientos de Querévalo y Guarumal.

La obra, desarrollada con una inversión de B/.8.8 millones, beneficiará a más de 4,700 habitantes y facilitará el desplazamiento de residentes, productores y visitantes hacia playa La Barqueta, uno de los destinos turísticos de Chiriquí.

El proyecto también incluyó la rehabilitación de los puentes sobre las quebradas Espatarra y Guarumal, además de trabajos de drenaje para mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad de la carretera.

¿Qué otras carreteras fueron entregadas en el distrito de Alanje?

El segundo proyecto comprende el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de más de 23 kilómetros de carreteras rurales, con una inversión de B/.6.1 millones.

Según el Ministerio de Obras Públicas (MOP), estas vías beneficiarán a más de 5,400 habitantes de los corregimientos de Guarumal, Santo Tomás y San Pablo Nuevo.

Entre los tramos intervenidos se encuentran:

Guásimo–playa La Barqueta: 6.6 kilómetros.

Guásimo–Santo Tomás: 9.662 kilómetros.

Monte Grande–San Martín: 4.095 kilómetros.

Carretera de Bágala Abajo: incluida en el proyecto, sin una longitud individual especificada en la información oficial.

Las obras buscan mejorar las condiciones de movilidad de residentes, comerciantes y productores, así como facilitar el transporte de productos agropecuarios.