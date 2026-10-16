Presidente Mulino inaugura Centro de Oncología y Medicina Nuclear en Bugaba, Chiriquí

El presidente de la República, José Raúl Mulino , inauguró el nuevo Centro de Oncología y Medicina Nuclear José Mulino Rovira, ubicado en Bugaba, provincia de Chiriquí. La infraestructura busca ampliar el acceso a tratamientos especializados contra el cáncer en el occidente de Panamá y reducir la necesidad de que los pacientes se trasladen hasta la capital para recibir atención médica.

Durante el acto, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el mandatario destacó que la obra responde al compromiso asumido el 27 de noviembre de 2025 de fortalecer los servicios oncológicos en la región.

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El centro lleva el nombre de José Mulino Rovira, padre del presidente, quien desempeñó funciones como alcalde, representante y gobernador.

¿Qué servicios ofrecerá el Centro de Oncología y Medicina Nuclear de Bugaba?

La nueva infraestructura cuenta con instalaciones destinadas a la atención especializada de pacientes con cáncer, entre ellas:

Unidad de radioterapia

Aceleradores lineales

Unidad de medicina nuclear

PET CAT

Cámara Gamma

Simulador de tomógrafo

De acuerdo con la información oficial, el primer acelerador lineal fue adquirido con fondos del Gobierno Nacional, mientras que el segundo fue donado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), tras gestiones realizadas durante la participación del presidente Mulino en Davos.

Tratamientos contra el cáncer buscan reducir traslados a la ciudad de Panamá

El ministro de Salud, Fernando Boyd, explicó que los equipos permitirán aplicar técnicas como el hipofraccionamiento, un procedimiento que, cuando está indicado por el especialista, permite administrar dosis mayores de radiación por sesión y reducir el número total de sesiones necesarias.

La descentralización de estos servicios busca disminuir los gastos de transporte y alojamiento de los pacientes y sus familiares, así como facilitar el acceso a tratamientos especializados cerca de sus comunidades.

La infraestructura fue construida por la empresa RIGA y se complementa con las instalaciones del complejo médico de Bugaba Dr. José Félix Espinosa Barroso, entregado el 27 de noviembre de 2025.