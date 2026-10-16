Presidente Mulino confirma que no habrá dianas en la Presidencia tras el terremoto.

El presidente de la República, José Raúl Mulino , confirmó que este año no se realizarán las tradicionales dianas en la Presidencia de la República, como consecuencia de la situación que enfrenta Panamá tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026, que provocó daños en viviendas, centros educativos e infraestructuras de distintas regiones del país.

La decisión se produce mientras continúan las labores de atención a las familias damnificadas y los trabajos de recuperación en las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

Esta actividad forma parte de las celebraciones del 3 de noviembre, fecha en la que Panamá conmemora la Separación de Colombia de 1903.

"No hay nada que celebrar", indicó el mandatario al ser consultado sobre la cancelación, durante la inauguración del primer Centro Oncológico, ubicado en Bugaba, en Chiriquí,

Sin embargo, el anuncio presidencial se refiere específicamente a las dianas en la Presidencia y no implica la suspensión de todos los actos de las Fiestas Patrias de noviembre, por lo cual indicó que en el Consejo de Gabinete de la próxima semana se analizará esta situación y se informará al país las desiciones tomadas.