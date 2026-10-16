Terremoto en Panamá: Mulino espera entregar pronto la primera casa y explica el uso de los $100 millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino , manifestó este viernes 16 de octubre que espera entregar próximamente la primera vivienda para las familias damnificadas por el terremoto que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

“Espero prontito poder abrir la primera casa para que la gente tenga paz”, expresó el mandatario al referirse a los avances en la respuesta gubernamental tras el sismo.

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Mulino también se refirió a los primeros fondos asignados a alcaldes y juntas comunales para gestionar ayuda básica en las comunidades afectadas.

¿Para qué se utilizarán los $100 millones del Estado de Emergencia?

El presidente explicó que los 100 millones de dólares destinados al Estado de Emergencia están dirigidos a la recuperación de infraestructura afectada por el terremoto.

Sismo en Panamá | "Espero prontito poder abrir la primera casa para que la gente tenga paz", expresó este viernes el presidente @JoseRaulMulino.



También se refirió a los primeros fondos asignados a juntas comunales y alcaldes para que gestionen ayudas básicas en las áreas… pic.twitter.com/HuIQKZTqAz — Telemetro Reporta (@TReporta) October 16, 2026

Estos recursos forman parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para atender las consecuencias del sismo y avanzar en la recuperación de las zonas perjudicadas.

Fondos para alcaldes y juntas comunales

El mandatario también abordó la asignación inicial de recursos a municipios y juntas comunales para que las autoridades locales puedan gestionar ayuda básica para las familias afectadas.

El 15 de octubre, Mulino explicó que estos fondos corresponden a un primer desembolso y que la entrega de recursos a las autoridades locales será progresiva, bajo fiscalización de la Contraloría General de la República.

Mientras avanzan las evaluaciones de daños, el Gobierno mantiene las acciones de asistencia humanitaria y recuperación en las comunidades afectadas por el terremoto.