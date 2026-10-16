Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 12:01

Terremoto en Panamá: Mulino espera entregar pronto la primera casa y explica el uso de los $100 millones

Mulino espera entregar pronto la primera vivienda a los damnificados y explica en qué se utilizarán los $100 millones del Estado de Emergencia.

Presidente Mulino sobre respuestas a damnificados 

Presidente Mulino sobre respuestas a damnificados 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó este viernes 16 de octubre que espera entregar próximamente la primera vivienda para las familias damnificadas por el terremoto que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

“Espero prontito poder abrir la primera casa para que la gente tenga paz”, expresó el mandatario al referirse a los avances en la respuesta gubernamental tras el sismo.

Contenido de interés: MIDA libera moscas estériles en Chiriquí para combatir la plaga de la mosca del Mediterráneo

Mulino también se refirió a los primeros fondos asignados a alcaldes y juntas comunales para gestionar ayuda básica en las comunidades afectadas.

¿Para qué se utilizarán los $100 millones del Estado de Emergencia?

El presidente explicó que los 100 millones de dólares destinados al Estado de Emergencia están dirigidos a la recuperación de infraestructura afectada por el terremoto.

Estos recursos forman parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para atender las consecuencias del sismo y avanzar en la recuperación de las zonas perjudicadas.

Fondos para alcaldes y juntas comunales

El mandatario también abordó la asignación inicial de recursos a municipios y juntas comunales para que las autoridades locales puedan gestionar ayuda básica para las familias afectadas.

El 15 de octubre, Mulino explicó que estos fondos corresponden a un primer desembolso y que la entrega de recursos a las autoridades locales será progresiva, bajo fiscalización de la Contraloría General de la República.

Mientras avanzan las evaluaciones de daños, el Gobierno mantiene las acciones de asistencia humanitaria y recuperación en las comunidades afectadas por el terremoto.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mulino anuncia que podría aumentar fondos para damnificados del sismo en juntas comunales y alcaldías

Línea 2A del Metro de Panamá: Mulino explica la ruta por Tumba Muerto hasta Paitilla

Ayuda tras el terremoto: Mulino anuncia fondos para juntas comunales y alcaldías

Recomendadas

Más Noticias