Terremoto en Panamá: Mulino espera entregar pronto la primera casa y explica el uso de los $100 millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó este viernes 16 de octubre que espera entregar próximamente la primera vivienda para las familias damnificadas por el terremoto que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.
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Mulino también se refirió a los primeros fondos asignados a alcaldes y juntas comunales para gestionar ayuda básica en las comunidades afectadas.
¿Para qué se utilizarán los $100 millones del Estado de Emergencia?
El presidente explicó que los 100 millones de dólares destinados al Estado de Emergencia están dirigidos a la recuperación de infraestructura afectada por el terremoto.
Estos recursos forman parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para atender las consecuencias del sismo y avanzar en la recuperación de las zonas perjudicadas.
Fondos para alcaldes y juntas comunales
El mandatario también abordó la asignación inicial de recursos a municipios y juntas comunales para que las autoridades locales puedan gestionar ayuda básica para las familias afectadas.
El 15 de octubre, Mulino explicó que estos fondos corresponden a un primer desembolso y que la entrega de recursos a las autoridades locales será progresiva, bajo fiscalización de la Contraloría General de la República.
Mientras avanzan las evaluaciones de daños, el Gobierno mantiene las acciones de asistencia humanitaria y recuperación en las comunidades afectadas por el terremoto.