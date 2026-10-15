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Presidente Mulino explica cómo avanza la entrega de ayuda a las comunidades

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este jueves con un grupo de ministros en la provincia de Veraguas, para actualizar el balance de las soluciones en materia de vivienda, carreteras, escuelas y seguridad, tras el fuerte terremoto que se registró el 9 de octubre. Explicó cómo avanza la entrega de materiales para reconstruir las viviendas afectadas, y la condición de las escuelas y el retorno a clases.