Terremoto en Panamá: a una semana del sismo de 7.5, así avanza la recuperación de las comunidades

A una semana del terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, las comunidades afectadas continúan enfrentando las consecuencias del movimiento sísmico. Mientras avanzan las labores de recuperación y distribución de ayuda humanitaria, familias permanecen fuera de sus viviendas y las autoridades mantienen las evaluaciones de infraestructuras.

¿Qué ha pasado en Panamá a una semana del terremoto?

El terremoto dejó daños en viviendas e infraestructuras de distintas comunidades, especialmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Entre los principales avances y situaciones que enfrentan los afectados destacan:

Recuperación de Suribeth Cortez: La joven de 21 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto en Macaracas, ha presentado una evolución satisfactoria tras recibir atención hospitalaria. El Hospital Santo Tomás también ha atendido a otras personas lesionadas por el sismo.

Familias en Llano de Piedra: Más de 60 personas permanecen reunidas en una cancha de esta comunidad mientras enfrentan sus necesidades tras el terremoto. Productores de arroz también evalúan las afectaciones y las alternativas para sacar sus cosechas.

En La Corocita de Tonosí las intensas lluvias han causando inundaciones, y una doble afectación a las familias que han sufrido importantes pérdidas por el sismo. pic.twitter.com/BlcCKQopdY — Telemetro Reporta (@TReporta) October 16, 2026

Asistencia humanitaria: Un total de 15,139 personas afectadas han recibido ayuda, según informó el secretario de Metas y ministro de Asuntos para el Canal, José Ramón Icaza. Entre los suministros distribuidos se encuentran 19,500 bolsas de alimentos del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y 600,000 litros de agua.

Comunidad de El Calabacito: En Los Pozos, los residentes mantienen la esperanza de reconstruir sus viviendas después de los daños provocados por el movimiento sísmico.

Distribución de donaciones en Veraguas: Voluntarios y funcionarios preparan bolsas de ayuda humanitaria desde la Gobernación de Veraguas para su posterior entrega en las comunidades afectadas.

Continúan las evaluaciones de escuelas y otras infraestructuras

Sismo en Panamá | El @MIVIOTPma inició en Coclé la entrega de materiales para reconstruir las casas que resultaron afectadas por el sismo del 9 de octubre.

En esta región se han reportado 116 viviendas con daños severos. pic.twitter.com/KtPRN4oKPU — Telemetro Reporta (@TReporta) October 16, 2026

José Ramón Icaza informó que las autoridades mantienen las evaluaciones estructurales de los centros educativos para determinar sus condiciones de seguridad.

También adelantó que el presidente José Raúl Mulino coordina una conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el propósito de solicitar apoyo de un equipo técnico especializado en la evaluación de infraestructuras.

Comunidades afectadas enfrentan el reto de reconstruir sus viviendas

En localidades como Llano de Piedra y El Calabacito, los residentes continúan organizándose para atender sus necesidades inmediatas y buscar alternativas que les permitan recuperar sus hogares y actividades productivas.

Aunque la distribución de alimentos, agua y donaciones representa un apoyo para las familias damnificadas, las comunidades todavía enfrentan desafíos relacionados con la vivienda, la infraestructura y la recuperación económica.