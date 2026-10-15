Alerta sísmica de Android llega a Panamá: ¿cómo funciona?

Panamá fue incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una tecnología gratuita desarrollada por Google que permite detectar terremotos y enviar advertencias a los teléfonos compatibles antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes.
El anuncio, divulgado por el presidente José Raúl Mulino, se produce después del terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026, que provocó daños en viviendas, centros educativos, infraestructuras de distintas regiones de Panamá y, hasta la fecha, la muerte de una adulta mayor.
¿Cómo funciona el Sistema de Alertas Sísmicas de Android?
El sistema de Google utiliza sensores de movimiento presentes en numerosos teléfonos Android para identificar señales compatibles con un terremoto.
Cuando varios dispositivos detectan movimientos que podrían corresponder a un sismo, el sistema analiza la información y puede enviar alertas a usuarios ubicados en las zonas donde se esperan sacudidas.
Las notificaciones pueden llegar antes de las ondas sísmicas más intensas, dependiendo de la distancia al epicentro y de las condiciones del evento.
La herramienta no predice terremotos. Su función consiste en detectar un movimiento sísmico que ya comenzó y advertir a los usuarios cuando existe tiempo suficiente para hacerlo.