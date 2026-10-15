Alerta sísmica de Android llega a Panamá: ¿cómo funciona?

Panamá fue incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una tecnología gratuita desarrollada por Google que permite detectar terremotos y enviar advertencias a los teléfonos compatibles antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes.

La incorporación del país a esta herramienta busca ofrecer a la población segundos adicionales para tomar medidas de protección ante un movimiento telúrico.

El anuncio, divulgado por el presidente José Raúl Mulino, se produce después del terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026, que provocó daños en viviendas, centros educativos, infraestructuras de distintas regiones de Panamá y, hasta la fecha, la muerte de una adulta mayor.

Gracias a la cooperación con @Google, nuestro país ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de @Android, una tecnología gratuita que permite detectar terremotos y advertir a la población antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes. Una herramienta que permite ganar tiempo ante un sismo, donde cada segundo cuenta para proteger la vida. Gracias a la cooperación con @Google, nuestro país ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de @Android, una tecnología gratuita que permite detectar terremotos y advertir a la población antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes. Una herramienta que permite ganar tiempo ante un sismo, donde cada segundo cuenta para proteger la vida.

¡Buenas noticias para Panamá!



Gracias a la cooperación con @Google, nuestro país ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de @Android, una tecnología gratuita que permite detectar terremotos y advertir a la población antes de que lleguen las ondas sísmicas más… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 15, 2026

¿Cómo funciona el Sistema de Alertas Sísmicas de Android?

El sistema de Google utiliza sensores de movimiento presentes en numerosos teléfonos Android para identificar señales compatibles con un terremoto.

Cuando varios dispositivos detectan movimientos que podrían corresponder a un sismo, el sistema analiza la información y puede enviar alertas a usuarios ubicados en las zonas donde se esperan sacudidas.

Las notificaciones pueden llegar antes de las ondas sísmicas más intensas, dependiendo de la distancia al epicentro y de las condiciones del evento.

La herramienta no predice terremotos. Su función consiste en detectar un movimiento sísmico que ya comenzó y advertir a los usuarios cuando existe tiempo suficiente para hacerlo.