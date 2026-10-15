Terremoto en Panamá: trasladan más de 465 toneladas de ayuda humanitaria

El Gobierno Nacional ha trasladado más de 144 toneladas de ayuda humanitaria por vía aérea y más de 321 toneladas por vía terrestre para atender a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026.

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas de la Presidencia, José Ramón Icaza, informó durante una conferencia de prensa sobre los avances de las acciones coordinadas desde el centro de emergencia, que incluyen la asistencia humanitaria, la reparación de viviendas y el restablecimiento progresivo de los servicios en las comunidades afectadas.

Distribuyen alimentos y atienden a personas en albergues

Según Icaza, se han distribuido 16 mil bolsas de alimentos en 117 comunidades de las regiones afectadas. Además, más de 45 albergues brindan atención a 3,696 personas.

Sismo en Panamá | Gobierno brinda atención a 3,696 personas y ha trasladado 319,328 libras de ayuda https://t.co/Tq6WU40lWP — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2026

Comienzan las reparaciones de viviendas

El Gobierno informó que los trabajos de reparación de viviendas comenzaron en Quebrada Fea, en Veraguas; Penonomé, en Coclé; y San Félix, en Chiriquí.

Para este jueves se prevé la intervención en comunidades como Chepo de Las Minas, en Herrera; Los Rosales y La Mata de San Félix, en Los Santos; Remedios y Tolé Centro, en Chiriquí; Quebrada Ancha, así como Justo Fidel Palacios. También se contemplan acciones en Ñürüm y Müna, en la comarca Ngäbe-Buglé.

Gobierno agradece apoyo internacional

Icaza reiteró que la prioridad es llevar asistencia a las comunidades afectadas y garantizar que los recursos disponibles se traduzcan en respuestas concretas para las familias.

Asimismo, agradeció a los gobiernos de Venezuela y Costa Rica por su colaboración en las labores de evaluación y recuperación tras la emergencia.