Alcalde Mayer Mizrachi entrega primer alojamiento temporal para damnificados por terremoto en Herrera

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , entregó el primer alojamiento temporal de la iniciativa “Chantin pa’ la gente”, destinada a brindar refugio a las familias afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026. El proyecto contempla la instalación de contenedores acondicionados como viviendas provisionales, mientras los damnificados esperan una solución habitacional permanente.

De acuerdo con la información divulgada por el alcalde, las primeras dos unidades serán instaladas en la comunidad de El Piro, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, una de las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

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¿Cómo son las viviendas temporales de “Chantin pa’ la gente”?

Los alojamientos consisten en contenedores adaptados para ofrecer un espacio de resguardo a las familias que perdieron sus hogares.

Cada unidad contará con los siguientes servicios y elementos:

Cama: para el descanso de los beneficiarios.

Baño: integrado al alojamiento.

Agua: para las necesidades básicas.

Electricidad: para el funcionamiento de la vivienda.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa temporal a las carpas, mientras avanzan los procesos de recuperación y las gestiones para que las familias afectadas puedan acceder a viviendas permanentes.

¿Cómo participar en la iniciativa “Chantin pa’ la gente”?

El alcalde Mayer Mizrachi compartió un enlace para las personas interesadas en sumarse al proyecto de apoyo a los damnificados. Enlace de la iniciativa: tinyurl.com/yvmdeuwu. Por el momento, no se han detallado los requisitos de participación, la cantidad total de alojamientos que serán entregados ni las fechas de instalación de las siguientes unidades.

La entrega de estos espacios forma parte de las iniciativas de asistencia dirigidas a las familias que perdieron sus viviendas tras el terremoto que afectó a distintas comunidades del país.