Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 12:04

Alcalde Mayer Mizrachi anuncia entrega de casas temporales para damnificados por terremoto en Panamá

El alcalde Mayer Mizrachi anunció la entrega de viviendas temporales para damnificados por el terremoto. La primera será destinada a una familia de Los Pozos.

Mayer Mizrachi anuncia entrega de casa donadas.

Mayer Mizrachi anuncia entrega de casa donadas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que recibió una donación de casas temporales para familias que perdieron sus viviendas tras el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026. Según informó, la primera unidad será entregada este miércoles 14 de octubre a una familia del distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, una de las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

De acuerdo con el alcalde, cada vivienda temporal tiene un valor de B/.5,900.00 y dispone de espacio para colocar mobiliario familiar. Además, cuenta con aire acondicionado y baño integrado, como una alternativa de alojamiento para las personas que actualmente no tienen un hogar.

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¿Cómo son las casas temporales que entregará Mayer Mizrachi?

Las viviendas donadas están destinadas a ofrecer una solución provisional a las familias damnificadas mientras avanzan las acciones de recuperación y reconstrucción.

“Chantin pa' la gente. Una solución temporal y alternativa a la carpa. La primera va hoy a Los Pozos”, afirmó Mizrachi.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántas viviendas temporales forman parte de la donación ni el calendario de distribución de las unidades restantes.

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Gobierno Nacional también inicia entrega de materiales para reconstruir viviendas

Paralelamente, el Gobierno Nacional inició el traslado de materiales de construcción destinados a las familias afectadas por el terremoto en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Por instrucciones del mandatario, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) comenzó a movilizar materiales desde sus bodegas ubicadas en Milla 8, en Panamá, y Santiago de Veraguas, hacia las comunidades que presentan mayores afectaciones.

Estas acciones buscan apoyar a las familias que perdieron sus hogares, mientras las autoridades continúan las evaluaciones para determinar las necesidades de recuperación de las viviendas.

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