Alcalde Mayer Mizrachi anuncia entrega de casas temporales para damnificados por terremoto en Panamá

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que recibió una donación de casas temporales para familias que perdieron sus viviendas tras el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026. Según informó, la primera unidad será entregada este miércoles 14 de octubre a una familia del distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, una de las zonas afectadas por el movimiento sísmico.
Le podría interesar: Terremoto en Panamá: MIVIOT habilita plataforma para registrar viviendas afectadas
¿Cómo son las casas temporales que entregará Mayer Mizrachi?
Las viviendas donadas están destinadas a ofrecer una solución provisional a las familias damnificadas mientras avanzan las acciones de recuperación y reconstrucción.
“Chantin pa' la gente. Una solución temporal y alternativa a la carpa. La primera va hoy a Los Pozos”, afirmó Mizrachi.
Hasta el momento, no se ha precisado cuántas viviendas temporales forman parte de la donación ni el calendario de distribución de las unidades restantes.
Lea: Réplicas en Panamá: experto de SENACYT explica cuánto pueden durar y qué precauciones tomar
Gobierno Nacional también inicia entrega de materiales para reconstruir viviendas
Paralelamente, el Gobierno Nacional inició el traslado de materiales de construcción destinados a las familias afectadas por el terremoto en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.
Por instrucciones del mandatario, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) comenzó a movilizar materiales desde sus bodegas ubicadas en Milla 8, en Panamá, y Santiago de Veraguas, hacia las comunidades que presentan mayores afectaciones.
Estas acciones buscan apoyar a las familias que perdieron sus hogares, mientras las autoridades continúan las evaluaciones para determinar las necesidades de recuperación de las viviendas.