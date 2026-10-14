Terremoto en Panamá: MIVIOT habilita plataforma para registrar viviendas afectadas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) habilitó una plataforma digital para que las personas cuyas viviendas resultaron afectadas por el terremoto en Panamá puedan registrar los daños.

¿Para qué sirve la plataforma del MIVIOT?

La herramienta busca recopilar información que permita tener un panorama más preciso de las casas afectadas, ya que, por el momento, no existe una cifra definitiva. De manera preliminar, se contabilizan alrededor de 3,300 registros de afectaciones, mientras continúan las evaluaciones en las distintas zonas.

A través de esta plataforma, las autoridades esperan reunir los datos necesarios para identificar las viviendas que presentan daños y avanzar en la atención de las familias afectadas.

Ingresa a: Plataforma digital del MIVIOT

Sismo en Panamá | “Lo que nos corresponde como bien indica la plataforma es con los datos, con la ubicación ir con el Miviot y el equipo técnico a poder evaluar esa afectación y poder determinar cuál va a ser la solución que se le va a dar a cada una de esas viviendas afectadas.… pic.twitter.com/U43WuPMOtG — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

33 albergues habilitados en zonas afectadas

Como medida preventiva, también se habilitaron 33 albergues en las áreas afectadas por el terremoto. Estos espacios fueron acondicionados de manera rápida para recibir a las personas que salieron de sus hogares por temor o por las condiciones de sus viviendas.

Las autoridades mantienen las evaluaciones y las acciones de asistencia para atender a las familias, mientras se recopila información que permita determinar la magnitud de los daños y las necesidades de reconstrucción.