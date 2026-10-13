Terremoto en Panamá: MIVIOT inicia entrega de materiales para reconstruir viviendas afectadas

El Gobierno Nacional anunció la entrega de los primeros materiales de construcción destinados a las familias afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( MIVIOT ) inició este martes 13 de octubre el traslado de suministros desde sus bodegas para apoyar a las comunidades donde numerosas familias perdieron sus viviendas.

Los materiales comenzaron a movilizarse desde las bodegas del MIVIOT ubicadas en Milla 8, en Panamá, y Santiago de Veraguas, hacia las zonas más afectadas. Paralelamente, las autoridades mantienen visitas y evaluaciones en las comunidades para identificar los daños y establecer las prioridades de asistencia.

SINAPROC despliega más de 500 personas para atender a comunidades afectadas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que ha desplegado más de 500 personas a nivel nacional, entre voluntarios y colaboradores, para apoyar las labores de evaluación de daños, atención a las comunidades y entrega de asistencia humanitaria.

El Gobierno indicó que las acciones de respuesta también buscan garantizar el suministro de alimentos, agua potable, atención médica y electricidad, además de avanzar en la reconstrucción de carreteras, viviendas y otras infraestructuras afectadas por el movimiento sísmico.

Instalan módulos de almacenamiento en Las Tablas para recibir ayuda humanitaria

Como parte de las operaciones de asistencia, el Ministerio de Gobierno envió tres módulos de almacenamiento de alta capacidad, que fueron instalados en el centro de acopio del Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, ubicado en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Estas estructuras permitirán reforzar la capacidad de almacenamiento de los suministros destinados a las labores de atención de la emergencia.

MINSA traslada generador eléctrico y gestionan módulos para atención neonatal

En el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud (MINSA) trasladó un generador eléctrico desde el Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, hasta el Hospital Cecilio Castillero, en la provincia de Herrera, con el propósito de mejorar las condiciones de atención de los recién nacidos.

Por su parte, la Cancillería de Panamá gestiona la recepción de dos módulos de operaciones neonatales, que estarán equipados con camas, cunas, sillas y lámparas quirúrgicas.