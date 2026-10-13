¿Sigue temblando en Panamá? Así funciona SismoLive, la plataforma que muestra los sismos recientes

La Alcaldía de Panamá habilitó SismoLive.

La Alcaldía de Panamá anunció la habilitación de SismoLive Panamá, una plataforma digital que permite a los ciudadanos consultar información sobre los movimientos sísmicos registrados en el país, incluidas las réplicas posteriores al terremoto del viernes 9 de octubre de 2026. La herramienta reúne mapas, registros de sismos, estadísticas y visualizaciones en tres dimensiones, con actualizaciones automáticas cada minuto.

Los interesados pueden ingresar directamente a sismolive.mupa.gob.pa desde su navegador, sin necesidad de crear una cuenta o registrarse. La plataforma utiliza información publicada por organismos especializados en el monitoreo de la actividad sísmica.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Así quedó el sur de Veraguas tras el terremoto: impactantes imágenes de los daños

¿Cómo funciona SismoLive Panamá y qué información ofrece?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, SismoLive cuenta con cinco herramientas principales para consultar y visualizar la actividad sísmica:

Panel general: permite consultar información general sobre los movimientos sísmicos registrados.

Mapa sísmico: muestra la ubicación de los eventos sísmicos reportados.

Registro de últimos sismos: presenta información sobre los movimientos telúricos recientes.

Visor 3D de sismos: ofrece una representación tridimensional de los eventos sísmicos.

Reportes y estadísticas: reúne datos para analizar la actividad sísmica registrada.

La Alcaldía informó que la plataforma se actualiza automáticamente cada minuto con la información más reciente publicada por las agencias sismológicas que utiliza como fuentes.

¿De dónde obtiene SismoLive los datos sobre los terremotos?

La información disponible en la plataforma procede de tres organismos especializados:

Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC).

Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Estas fuentes permiten consultar información sobre movimientos telúricos registrados tanto en Panamá como en otras regiones.

View this post on Instagram

¿SismoLive Panamá puede predecir terremotos?

La Alcaldía de Panamá aclaró que SismoLive es una herramienta de consulta y monitoreo, por lo que tiene limitaciones importantes:

No predice terremotos ni otros movimientos sísmicos.

No calcula el riesgo de tsunami.

No emite órdenes de evacuación.

Por lo tanto, los ciudadanos deben seguir las indicaciones de las autoridades competentes ante cualquier emergencia y no interpretar la información de la plataforma como una alerta oficial de evacuación.