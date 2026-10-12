Alcaldía de Panamá lanza SismoLive para consultar temblores: ¿cómo funciona y dónde acceder?

La Alcaldía de Panamá desarrolló SismoLive Panamá, una plataforma digital que permite consultar información sobre los sismos registrados en el país, con datos actualizados en tiempo real, según informó el municipio. La herramienta ofrece detalles de los movimientos telúricos y permite visualizar su ubicación geográfica mediante un mapa interactivo.

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¿Cómo funciona SismoLive Panamá y qué información ofrece?

La plataforma cuenta con un Centro de Monitoreo Sísmico que permite consultar los siguientes datos de los eventos registrados:

Magnitud del sismo.

Ubicación del movimiento telúrico.

Profundidad del evento.

Hora del registro.

Localización en un mapa.

Los ciudadanos pueden acceder a la plataforma mediante la dirección SismoLivePanamá.

¿Cuándo estará disponible la aplicación móvil de SismoLive?

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que el municipio prevé desarrollar una aplicación móvil durante la semana del 12 de octubre, con el propósito de facilitar el acceso a la información sísmica desde los teléfonos celulares.

“Por meses le he pedido a Google que activaran sus sistemas en Panamá. Nos ha tocado desarrollar uno propio. Esta semana lo hacemos app para que puedan tener una herramienta adicional de información sísmica”, manifestó el alcalde.

Por el momento, la información divulgada corresponde a la plataforma web y al anuncio de una futura aplicación. No se ha confirmado una fecha específica de lanzamiento de la versión móvil.

¿SismoLive puede alertar antes de un terremoto?

La información publicada por la Alcaldía describe a SismoLive como una herramienta para consultar los sismos registrados en Panamá.

Hasta ahora, no se ha confirmado que la plataforma cuente con un sistema de alerta temprana capaz de advertir a los usuarios antes de que perciban un movimiento sísmico.

Por ello, debe presentarse como un recurso de información y monitoreo, sin atribuirle funciones de predicción o alerta anticipada que no hayan sido anunciadas oficialmente.