Así quedó el sur de Veraguas tras el terremoto: impactantes imágenes de los daños

Así quedó el sur de Veraguas tras el terremoto en Panamá.

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), en coordinación con personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), realizaron un despliegue aéreo hacia las comunidades de Bahía Honda, Salmonete y Alto de Los Macho, en el sur de la provincia de Veraguas , para evaluar las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá.

Durante la misión, los equipos interinstitucionales inspeccionaron las zonas afectadas y establecieron contacto directo con los residentes para conocer las condiciones en las que se encuentran tras el movimiento sísmico.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Aeronaval y SINAPROC identifican necesidades de familias afectadas en Veraguas

Las autoridades informaron que el operativo permitió identificar las principales necesidades de los habitantes.

El despliegue aéreo facilitó el traslado del personal de las instituciones participantes hacia estas comunidades, donde se desarrollaron labores de inspección y evaluación de las afectaciones.

La información recopilada permitirá orientar las próximas acciones de atención a los residentes afectados por el terremoto.

Así quedó el sur de Veraguas tras el terremoto