Buscan a surfista desaparecido en playa Reina, Veraguas; fue visto pidiendo ayuda en el mar

Las autoridades y moradores de playa Reina, en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, se han sumado a las labores de búsqueda de un surfista reportado como desaparecido, luego de alejarse de la costa a bordo de una tabla de surf. Según los reportes preliminares, el joven fue visto solicitando ayuda mientras se encontraba en el mar.

La desaparición fue reportada el jueves 9 de octubre, después de que varias personas observaran al surfista en dificultades y alertaran a las autoridades.

SENAN utiliza lanchas y drones para buscar al surfista desaparecido

Personal del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) se movilizó hacia el área para iniciar las labores de búsqueda mediante el uso de lanchas y drones, con el objetivo de localizar a la persona desaparecida.

Por su parte, la Policía Nacional en playa Reina solicitó a los familiares del joven que se acerquen a sus instalaciones para proporcionar información que contribuya a su identificación y localización.

Las autoridades también hicieron un llamado a los surfistas y a la población en general para que eviten ingresar al mar mientras se registren oleajes elevados, debido a los riesgos que estas condiciones representan para quienes realizan actividades acuáticas.