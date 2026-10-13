Réplicas en Panamá: experto de SENACYT explica cuánto pueden durar y qué precauciones tomar

Las réplicas del terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá forman parte de un proceso natural que puede prolongarse durante horas, días, semanas e incluso meses, explicó Luis Pinzón, doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural y magíster en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica, en declaraciones divulgadas por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

“Es importante comprender que esta actividad sísmica posterior es un proceso natural y esperado después de un terremoto de gran magnitud. No debemos alarmarnos por el simple hecho de que sigan ocurriendo réplicas, pero tampoco bajar la guardia”, indicó el especialista.

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¿Cuánto tiempo pueden durar las réplicas de un terremoto?

Pinzón explicó que las réplicas generalmente ocurren en la zona donde se produjo la ruptura sísmica principal o en sus alrededores. Estos movimientos pueden continuar durante períodos prolongados y no es posible determinar con exactitud cuándo ocurrirá el siguiente ni qué magnitud tendrá.

Ante las múltiples réplicas que se están registrando en el país tras el fuerte sismo ocurrido el pasado viernes 9 de octubre, el experto de @senacyt Luis Pinzón, doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural y magíster en Ingeniería del Terreno e Ingeniería Sísmica, explica… pic.twitter.com/2fW6DUxyOn — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

El especialista recomendó prestar especial atención a las condiciones de las edificaciones después de un movimiento sísmico.

“Por eso, si después de un sismo se observan grietas nuevas importantes, desprendimientos o deformaciones en una estructura, se recomienda alejarse del área afectada y solicitar una evaluación técnica”, advirtió.

¿Por qué ocurren terremotos en Panamá?

El experto señaló que, aunque históricamente ha existido la percepción de que Panamá no es un país sísmico, el territorio nacional se encuentra en una región tectónicamente compleja.

En esta zona interactúan las placas de Cocos, Nazca, Caribe y Suramérica, además de estructuras asociadas al bloque o microplaca de Panamá.

Según SENACYT, esa interacción genera esfuerzos capaces de activar distintos sistemas de fallas geológicas. Entre ellos se encuentra el sistema de fallas de Azuero-Soná, investigado como posible fuente del terremoto del 9 de octubre, así como las fallas de Pedro Miguel y Limón.

No obstante, Pinzón aclaró que todavía es necesario analizar los registros sísmicos, las réplicas y los mecanismos focales antes de determinar con mayor precisión qué estructura geológica y qué segmento se rompieron durante el terremoto.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?

El especialista también explicó dos conceptos importantes para comprender los reportes sísmicos:

Magnitud: se relaciona con el tamaño del terremoto y la energía liberada en su fuente.

Intensidad: describe cómo se sintió el movimiento y cuáles fueron sus efectos en un lugar determinado.

Esto significa que un mismo terremoto tiene una magnitud determinada, pero puede producir diferentes intensidades según la ubicación y las condiciones de cada zona.

Ante la continuidad de las réplicas, la recomendación del especialista es mantener la precaución, evitar las estructuras que presenten señales importantes de daño y solicitar evaluaciones técnicas cuando sea necesario.