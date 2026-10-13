¿Qué es una réplica de un terremoto y por qué ocurre?

Un terremoto puede estar seguido de otros movimientos sísmicos conocidos como réplicas , que ocurren cuando la corteza terrestre continúa ajustándose después de la ruptura de una falla.

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Estos movimientos pueden sentirse minutos, horas, días o incluso meses después del sismo principal. Su magnitud suele ser menor, aunque también pueden producirse réplicas fuertes capaces de ocasionar daños, especialmente en estructuras que ya resultaron afectadas.

¿Por qué ocurren las réplicas de un terremoto?

Las réplicas se producen porque, después de un terremoto, las rocas y las fallas cercanas continúan reajustándose ante los cambios de tensión generados por el movimiento principal.

La actividad sísmica posterior forma parte de ese proceso y puede disminuir gradualmente con el tiempo. Sin embargo, no es posible determinar con exactitud cuándo ocurrirá la última réplica.

Conoce por qué ocurren las réplicas y qué precauciones tomar. Creado con IA

¿Qué hacer si ocurre una réplica?

Ante un nuevo movimiento sísmico, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las medidas de seguridad:

Agáchate, cúbrete y agárrate.

Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

No utilices ascensores durante el movimiento.

Si estás en una estructura con daños visibles, evita ingresar hasta que sea evaluada por personal competente.

Mantente atento a las indicaciones de las autoridades de protección civil.

¿Qué pasa después de un terremoto?

Después de un sismo importante, las réplicas pueden continuar mientras la corteza terrestre se reajusta. Por ello, las evaluaciones de edificios, viviendas, hospitales y carreteras son fundamentales para identificar daños y reducir riesgos ante nuevos movimientos.

En las zonas afectadas, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y no regresar a estructuras que hayan sido declaradas inseguras.