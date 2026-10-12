El alcalde Mayer Mizrachi agradece la solidaridad de los panameños tras el sismo

En la segunda jornada del centro de acopio de la Alcaldía de Panamá, el alcalde, Mayer Mizrachi, agradeció el respaldo del pueblo panameño, así como la participación de extranjeros, instituciones y voluntarios que se han sumado a la recolección de ayuda para las personas afectadas por el sismo del pasado viernes 9 de octubre de 2026.

La institución agradeció a todas las personas que han contribuido con donaciones. cortesía

Alcalde de Panamá agradece el apoyo

El alcalde destacó la solidaridad y el compromiso de quienes han contribuido con esta iniciativa, cuyo objetivo es reunir donaciones para apoyar a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico en el interior del país.

Como parte de esta iniciativa, la Alcaldía de Panamá mantiene sus esfuerzos para canalizar la ayuda recolectada y hacerla llegar a las comunidades afectadas.

La institución agradeció a todas las personas que han contribuido con sus donaciones y tiempo, destacando la importancia de la unión y la solidaridad para apoyar a quienes enfrentan las consecuencias del sismo.