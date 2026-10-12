Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2026 - 09:23

El alcalde Mayer Mizrachi agradece la solidaridad de los panameños tras el sismo

El alcalde, Mayer Mizrachi, destacó la solidaridad de quienes se han sumado a la recolección de ayuda para los afectados por el sismo.

El alcalde Mayer Mizrachi agradece la solidaridad tras el sismo. 

El alcalde Mayer Mizrachi agradece la solidaridad tras el sismo. 

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

En la segunda jornada del centro de acopio de la Alcaldía de Panamá, el alcalde, Mayer Mizrachi, agradeció el respaldo del pueblo panameño, así como la participación de extranjeros, instituciones y voluntarios que se han sumado a la recolección de ayuda para las personas afectadas por el sismo del pasado viernes 9 de octubre de 2026.

La institución agradeció a todas las personas que han contribuido con donaciones.

La institución agradeció a todas las personas que han contribuido con donaciones.

Alcalde de Panamá agradece el apoyo

El alcalde destacó la solidaridad y el compromiso de quienes han contribuido con esta iniciativa, cuyo objetivo es reunir donaciones para apoyar a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico en el interior del país.

Como parte de esta iniciativa, la Alcaldía de Panamá mantiene sus esfuerzos para canalizar la ayuda recolectada y hacerla llegar a las comunidades afectadas.

La institución agradeció a todas las personas que han contribuido con sus donaciones y tiempo, destacando la importancia de la unión y la solidaridad para apoyar a quienes enfrentan las consecuencias del sismo.

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