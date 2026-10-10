Sismo en Panamá: Mizrachi envía 100 toneladas de ayuda a Chitré y utiliza AirTags para rastrearlas

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que ha realizado gestiones con la empresa Tesla para conseguir sistemas de baterías portátiles destinados a las comunidades que permanecen sin suministro eléctrico tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá.

La iniciativa busca contribuir a la atención de las necesidades de las familias afectadas por las interrupciones del servicio eléctrico ocasionadas por el movimiento sísmico.

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¡Mañana, 11 de octubre, nuestro centro de acopio continúa habilitado!



Necesitamos voluntarios, cajas, material para embalar y pallets para seguir organizando las donaciones que van hacia el interior del país. ¡Súmate, nuestras provincias nos necesitan!



Planta baja,… pic.twitter.com/564SePlY9M — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) October 10, 2026

Mayer Mizrachi anuncia envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Chitré

El alcalde también informó que ya se han enviado 100 toneladas de ayuda humanitaria a Chitré, en la provincia de Herrera, para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto.

Mizrachi adelantó que se coordinará una cita con las autoridades locales para organizar la distribución de los suministros entre las personas que requieren asistencia.

Mizrachi explicó que los suministros enviados cuentan con dispositivos de rastreo AirTag, con el objetivo de dar seguimiento a su traslado y fiscalizar que la ayuda llegue a las comunidades damnificadas.