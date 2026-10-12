¿Quieres ayudar a los afectados por el sismo? Estos son los productos que más se necesitan

Productos que necesitan las familias afectadas por el sismo

El Gobierno Nacional de Panamá mantiene habilitados distintos centros de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el sismo de magnitud 7.5 . Las autoridades solicitan principalmente agua embotellada, alimentos enlatados y artículos de primera necesidad e higiene personal, que serán distribuidos entre las comunidades damnificadas.

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¿Qué productos se necesitan para ayudar a los afectados por el sismo?

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, los insumos prioritarios son:

Agua potable: agua embotellada.

Alimentos: productos enlatados y otros alimentos de primera necesidad.

Artículos de higiene personal: productos básicos para el aseo.

Otros insumos esenciales: artículos de uso personal para las familias afectadas.

Sismo en Panamá | Con relación a las medidas para la distribución de la ayuda humanitaria, las autoridades reiteraron que la entrega se hará casa por casa, al tiempo que realizarán las evaluaciones de las viviendas.



Agregaron que se están requiriendo donaciones principalmente de… pic.twitter.com/fXXfRkCcBw — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

En el listado adicional difundido para la campaña de donaciones también figuran arroz, frijoles, pasta, aceite, sal, implementos para cocinar, platos y cubiertos desechables, sábanas y toallas nuevas, pañales y colchonetas.

Se recomienda confirmar con cada centro de acopio cuáles de estos productos está recibiendo antes de trasladarse.

¿Dónde están los centros de acopio habilitados en Panamá?

Las autoridades informaron que se mantienen puntos de recepción de ayuda humanitaria en las siguientes instalaciones:

Ciudad de Panamá: Parque Omar.

Chiriquí: Gobernación de Chiriquí.

Veraguas: Gobernación de Veraguas.

Coclé: Aeropuerto de Penonomé.

Herrera: sede de la Policía Nacional en Chitré.

Los Santos: Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández.

En la información adicional de la campaña también se menciona un punto de recepción en la sede del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Aguadulce, cuya disponibilidad debe confirmarse antes de acudir.

¿Cómo se distribuirá la ayuda humanitaria?

Las autoridades reiteraron que la entrega de ayuda humanitaria se realizará casa por casa, mientras los equipos correspondientes continúan evaluando las condiciones de las viviendas afectadas.

El objetivo es organizar la distribución de los insumos y atender las necesidades de las familias damnificadas en las comunidades impactadas por el terremoto.

Se recomienda a las personas interesadas en colaborar consultar los canales oficiales de las instituciones responsables para confirmar los horarios de recepción y cualquier cambio en los centros de acopio.