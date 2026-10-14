Panamá destaca que la ayuda humanitaria debe estar por encima de diferencias políticas

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, destacó que la ayuda humanitaria debe prevalecer por encima de las diferencias políticas, ideológicas o diplomáticas entre los Estados.

Las declaraciones las ofreció el martes 13 de octubre, durante un panel coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el contexto de la emergencia que enfrenta Panamá tras el terremoto.

“En materia humanitaria no hay banderas ni diferencias ideológicas, rencillas o conflictos de este tipo. Lo que impera es el sentido de humanidad, que debe prevalecer en circunstancias trágicas como las que hemos vivido”, afirmó el viceministro.

El viceministro Carlos Guevara agradeció la ayuda humanitaria

Guevara Mann agradeció a los países amigos y organismos internacionales que han expresado su solidaridad y ofrecido asistencia para las comunidades afectadas.

“Muchos países han expresado su solidaridad y cercanía. Agradecemos profundamente esas muestras de apoyo. Numerosos países y organismos internacionales han ofrecido asistencia material que está siendo canalizada por el Gobierno Nacional y las autoridades competentes”, manifestó.

Ayuda Humanitaria @MinGobPma

Panamá cuenta con un depósito humanitario para atender emergencias

Durante su intervención, el viceministro resaltó que Panamá cuenta con un depósito humanitario ubicado en Panamá Pacífico, bajo el paraguas de las Naciones Unidas.

Esta instalación se mantiene preparada para facilitar la atención de emergencias en distintos puntos de la región, mediante la disponibilidad de suministros y recursos destinados a responder ante situaciones de crisis.