Alcaldía de Panamá movilizó más de 260 toneladas de ayuda humanitaria tras el terremoto

La Alcaldía de Panamá presentó un balance de los envíos de ayuda humanitaria realizados entre el 10 y el 12 de octubre, como parte de la respuesta a las afectaciones provocadas por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre de 2026.

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De acuerdo con el desglose compartido, durante esos tres días se coordinaron 30 envíos que sumaron 261.8 toneladas de ayuda humanitaria, destinadas a distintas comunidades del país.

¿A qué lugares se enviaron las ayudas humanitarias?

Los suministros fueron distribuidos hacia las siguientes localidades y puntos de apoyo:

Soná

Chitré

Macaracas

Tonosí

Penonomé

Las Tablas

Antón

Fumiales / Quebro, en Veraguas

Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook

¿Cuánta ayuda se envió por día?

Según el balance de la Alcaldía de Panamá, los envíos se distribuyeron de la siguiente manera:

10 de octubre: 12 envíos, con un total de 118 toneladas.

11 de octubre: 14 envíos, con un total de 110 toneladas.

12 de octubre: 4 envíos, con un total de 33.8 toneladas.

Alcaldía agradece apoyo solidario

El alcalde Mayer Mizrachi, agradeció la participación de ciudadanos panameños, extranjeros y voluntarios que contribuyeron a las labores de asistencia para las comunidades afectadas.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos de colaboración para llevar suministros a las zonas impactadas por el sismo y apoyar a las personas que enfrentan sus consecuencias.