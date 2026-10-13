Costa Rica enviará ayuda médica a Panamá tras el terremoto

La presidenta de Costa Rica , Laura Fernández Delgado, expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026, y anunció el envío de ayuda para apoyar la atención de las personas afectadas.

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La mandataria destacó los lazos de hermandad entre ambos países, que comparten más que una frontera, y confirmó el despliegue de un contingente de asistencia médica para respaldar la respuesta a la emergencia.

¿En qué ayudará Costa Rica a Panamá?

La misión costarricense contempla el envío de asistencia médica para dos hospitales, con especial atención a mujeres en posparto y bebés recién nacidos.

El apoyo incluye plantas eléctricas, dos módulos asistenciales, personal de enfermería, especialistas en logística, equipos médicos y recursos para fortalecer los sistemas de agua y saneamiento.

Sismo en Panamá | Costa Rica extiende la mano a Panamá, este martes enviará una misión médica de emergencia para reforzar la "capacidad de atención a mujeres en posparto y a sus bebés recién nacidos" en dos hospitales. pic.twitter.com/jBlJF3r7ND — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

¿Cómo se desplegará la misión médica?

Según lo anunciado, el contingente trabajará bajo los estándares internacionales establecidos para los Equipos Médicos de Emergencia.

La misión fue organizada para brindar el apoyo requerido en Panamá sin comprometer la capacidad de atención sanitaria de Costa Rica.

Con este envío, Costa Rica se suma a los esfuerzos de asistencia humanitaria tras el sismo, mientras Panamá continúa atendiendo a las comunidades afectadas y reforzando los servicios esenciales.