Terremoto en Panamá: reportan 3,300 registros de viviendas afectadas y 66 centros de salud con daños

El ministro para Asuntos del Canal de Panamá y secretario de Metas, José Ramón Icaza, presentó un balance de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026, durante una entrevista en Telemetro Reporta.

El funcionario explicó que los reportes de viviendas afectadas aumentaron de más de 1,200 a 3,300 durante la jornada del martes, a medida que las familias utilizaron la plataforma habilitada para registrar los daños en sus hogares.

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¿Cuáles son las provincias más afectadas por el sismo?

De acuerdo con Icaza, las principales afectaciones se concentran en:

Herrera

Coclé

Los Santos

Veraguas

Sin embargo, también se han identificado daños en otras provincias, por lo que las autoridades mantienen el levantamiento de información para determinar las necesidades de cada comunidad.

Además de las viviendas, el Gobierno lleva un registro de los daños en infraestructuras, entre ellas carreteras y puentes, con el objetivo de identificar los puntos que requieren intervención.

Aumentan a 66 los centros de salud afectados

El balance también refleja daños en instalaciones sanitarias. Según Icaza, inicialmente se tenía un registro de 21 centros de salud afectados, pero la cifra aumentó a 66 tras las evaluaciones realizadas.

El funcionario detalló que se han inspeccionado más de 800 centros de salud, lo que permite ampliar el panorama sobre las condiciones de estas instalaciones después del movimiento sísmico.

Preparan las zonas afectadas para la reconstrucción

Como parte de las acciones posteriores al sismo, las autoridades realizaron jornadas de remoción de escombros junto con las familias afectadas, para facilitar la recuperación de pertenencias de valor sentimental que permanecían entre los restos de las viviendas.

Icaza indicó que estas labores continuarían durante este miércoles, con la preparación de los terrenos para avanzar hacia los trabajos de reconstrucción.

Habilitan acceso a Isla Cañas para llevar ayuda humanitaria

En cuanto a la atención de las comunidades costeras, Icaza señaló que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) habilitó el acceso para llegar a Tonosí e Isla Cañas, en la provincia de Los Santos.

Esta vía permitirá que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) distribuya ayuda humanitaria casa por casa, además de facilitar el suministro de agua a los residentes.

Tras las afectaciones provocadas por el oleaje, más de 300 personas fueron trasladadas a albergues. Asimismo, las autoridades han avanzado en las labores para restablecer el suministro eléctrico.

No obstante, el funcionario reconoció que todavía existen áreas afectadas sin acceso, mientras continúan los trabajos para llegar a estas comunidades y atender sus necesidades.

Gobierno mantiene las evaluaciones y la asistencia

Las autoridades continúan recopilando información sobre los daños en viviendas, centros de salud y otras infraestructuras, mientras avanzan las labores de asistencia y recuperación en las provincias afectadas.

Los registros permitirán determinar las necesidades de reparación y orientar las acciones para atender a las familias damnificadas y avanzar hacia la reconstrucción.