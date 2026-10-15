Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 09:01

Ayuda tras el terremoto: Mulino anuncia fondos para juntas comunales y alcaldías

El presidente Mulino anunció depósitos de $10 mil por representante y $20 mil por alcaldía para ayudar a damnificados del terremoto, bajo fiscalización.

Mulino anuncia fondos para juntas comunales y alcaldías

Mulino anuncia fondos para juntas comunales y alcaldías

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este jueves 15 de octubre se depositarán fondos en las juntas comunales y alcaldías para brindar ayuda directa a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Los recursos estarán sujetos a fiscalización de la Contraloría General de la República.

¿Cuánto dinero recibirán las juntas comunales y alcaldías?

Según lo comunicado por el mandatario, los montos establecidos para atender a las comunidades afectadas son:

  • $10,000 por representante de corregimiento.

  • $20,000 por alcaldía.

El presidente explicó que estos recursos estarán destinados a la asistencia directa de las personas afectadas por el movimiento sísmico.

Contraloría fiscalizará los fondos destinados a los damnificados

Mulino aseguró que los recursos serán fiscalizados rigurosamente por la Contraloría General de la República, como parte de los controles sobre el uso del dinero público destinado a la emergencia.

La medida se suma a las acciones gubernamentales para atender a las familias afectadas por el terremoto, especialmente en las comunidades donde se han registrado daños en viviendas e infraestructura.

Por el momento, el anuncio no detalla cuántas juntas comunales y alcaldías recibirán los fondos ni el monto global que será distribuido.

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