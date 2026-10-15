Alerta sísmica Android en Panamá: ¿cómo activarla en tu dispositivo?

Este jueves 15 de octubre de 2026, Panamá fue incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Android , una tecnología gratuita desarrollada por Google que permite detectar terremotos y enviar advertencias a teléfonos compatibles antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes.

La incorporación se produce después del terremoto registrado el viernes 9 de octubre, que ocasionó daños en distintas regiones del país.

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La herramienta busca proporcionar segundos adicionales para que las personas puedan adoptar medidas de protección ante un movimiento sísmico.

¿Cómo funciona el Sistema de Alertas Sísmicas de Android?

El sistema de Google utiliza sensores de movimiento presentes en numerosos teléfonos Android para identificar señales compatibles con un terremoto.

Cuando varios dispositivos detectan movimientos que podrían corresponder a un sismo, el sistema analiza la información y puede enviar alertas a usuarios ubicados en las zonas donde se esperan sacudidas.

Las notificaciones pueden llegar antes de las ondas sísmicas más intensas, dependiendo de la distancia al epicentro y de las condiciones del evento.

La herramienta no predice terremotos. Su función consiste en detectar un movimiento sísmico que ya comenzó y advertir a los usuarios cuando existe tiempo suficiente para hacerlo.

¿Cómo activar las alertas sísmicas de Android en Panamá?

Los usuarios de teléfonos Android compatibles pueden revisar la configuración de las alertas siguiendo estos pasos:

Abrir Configuración o Ajustes del teléfono.

Ingresar a Seguridad y emergencia .

Seleccionar Alertas de terremotos .

Verificar que la opción esté activada.

Para recibir las notificaciones, el dispositivo debe cumplir con los requisitos de funcionamiento del servicio, incluida la conectividad a internet.

¿Las alertas de Android llegan antes de todos los terremotos?

Aunque el sistema puede ofrecer segundos valiosos para reaccionar, no garantiza una advertencia anticipada en todos los sismos.

Las personas ubicadas cerca del epicentro podrían sentir el movimiento antes de recibir una notificación. También pueden producirse terremotos que el sistema no detecte o sobre los que no emita una alerta.

Por ello, esta tecnología debe considerarse una herramienta complementaria a las recomendaciones de prevención y seguridad de las autoridades de protección civil.