Alertas sísmicas en celulares Android: revisa cómo habilitarlas de forma gratuita

El Sistema de Alertas de Terremotos de Android ha generado interés en Panamá tras el anuncio de su incorporación al país. Abdiel Reyes, experto en dispositivos Android, explicó cómo los usuarios pueden buscar y activar esta herramienta en sus celulares, así como las razones por las que algunos equipos todavía podrían mostrar que el servicio no está disponible en la región.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cómo activar la alerta sísmica de Android en Panamá?

Los usuarios de teléfonos con sistema operativo Android pueden verificar la función siguiendo estos pasos:

Abrir la aplicación Configuración o Ajustes del celular.

Ingresar a Seguridad y emergencia .

Buscar la opción Alertas de terremotos .

Activar el interruptor, si la función aparece disponible.

Mantener activados los servicios de ubicación y contar con conexión a internet para recibir las alertas.

Sismo en Panamá | Abdiel Reyes, experto en dispositivos Android, explicó cómo activar en los celulares con este sistema operativo móvil el Sistema de Alertas Sísmicas, luego de que Google incluyera a Panamá en esta herramienta tecnológica.



Aclaró que “es totalmente normal que… pic.twitter.com/vqQUVw53Do — Telemetro Reporta (@TReporta) October 16, 2026

En algunos dispositivos, la opción puede encontrarse en Configuración > Ajustes > Seguridad y Emergencia > Alertas de sismos, dependiendo de la versión de Android y del fabricante. Es importante mencionar que como está recién el anuncio, es posible que la actualización no esté habilitada en la región en estos momentos.

¿Por qué aparece que la alerta sísmica no está disponible en Panamá?

Abdiel Reyes explicó que algunos usuarios todavía podrían encontrar un mensaje indicando que la herramienta no está disponible en su región, debido a lo reciente del anuncio.

"Es totalmente normal que aún siga saliendo que no está disponible para la región, ya que el anuncio fue muy reciente", señaló el especialista. "Es totalmente normal que aún siga saliendo que no está disponible para la región, ya que el anuncio fue muy reciente", señaló el especialista.

Reyes recomendó activar la función cuando esté disponible y planteó que la cantidad de dispositivos habilitados podría formar parte del proceso de implementación.

Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que exista un número mínimo de celulares activados como requisito para habilitar el servicio en Panamá.

¿Cómo funciona el Sistema de Alertas de Terremotos de Android?

La herramienta de Google utiliza sensores presentes en numerosos teléfonos Android para detectar movimientos que podrían estar asociados con un terremoto y generar alertas para usuarios en zonas donde el sistema está habilitado.

Estas notificaciones pueden llegar antes de que se perciba un movimiento fuerte, pero no siempre habrá tiempo de anticipación. La disponibilidad de las alertas depende de factores como la ubicación, la conectividad y las características del sismo.

El sistema no predice terremotos y tampoco garantiza que todos los movimientos sísmicos generen una notificación.

Ante un temblor, la población debe seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informada mediante los canales oficiales.