VIDEO | EN VIVO: Gobierno Nacional brinda conferencia de prensa

Este viernes 16 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas, carreteras y adecuaciones en instalaciones de salud tras siete días del terremoto, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.
Panamá Nacionales - 16 de octubre de 2026 - 17:37
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El Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en las labores que se llevan a cabo en el país tras el terremoto.
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