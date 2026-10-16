Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 17:37

VIDEO | EN VIVO: Gobierno Nacional brinda conferencia de prensa

El Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en las labores que se llevan a cabo en el país tras el terremoto.

 Gobierno Nacional brinda conferencia de prensa.

 Gobierno Nacional brinda conferencia de prensa.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 16 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas, carreteras y adecuaciones en instalaciones de salud tras siete días del terremoto, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.

VIDEO | EN VIVO: Conferencia de prensa del 16 de octubre del Gobierno Nacional

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