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Gobierno y Minera Panamá sostienen primera reunión de cara a las negociaciones

Durante la primera reunión entre la Comisión Interministerial y la empresa Minera Panamá desarrollada este lunes 23 de noviembre, se establecieron los principales aspectos de la negociación, tales como reconocer que los recursos minerales son del Estado panameño, y establecer los pasos para llegar a un posible acuerdo. Especialistas reconocieron la importancia del acceso transparente de la información y lograr los mayores beneficios para la población.