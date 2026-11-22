Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis del futuro de la mina, beneficios y repercusiones para Panamá

Este domingo en Debate Abierto analizamos el futuro de la mina y las conversaciones con la empresa Minera Panamá tras el anuncio de establecimiento de un diálogo con Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias. Además abordamos las implicaciones y beneficios de la actividad minera con la ambientalista Raisa Banfield y el abogado Adolfo Linares Franco. También un análisis de la actividad con Francisco Lecaros, presidente de la Alianza Minera de América Latina y los efectos económicos de haber paralizado la actividad con el consultor René Quevedo. Y por último conversamos con los productores Katrina Castillo y Asunción Bonilla, sobre lo que representa la actividad minera en la región donde opera el proyecto de cobre.