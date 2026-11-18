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Abogado Mitchell analiza las opciones jurídicas del Ejecutivo en negociaciones con Minera Panamá

El abogado especialista en derecho ambiental, Harley Mitchell, consideró que existen “muchos vínculos vigentes” con la empresa Minera Panamá, por lo que calificó como acertada la decisión del Ejecutivo de iniciar conversaciones lideradas por un equipo interministerial interministerial para explorar un acuerdo. Mitchell opinó que en la negociación se deben alcanzar acuerdos de mínimos y el Ejecutivo debe cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.