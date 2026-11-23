Buscan a Mayli Ávila, desaparecida en Arraiján.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) mantiene una investigación por la desaparición de Mayli Yailyn Ávila Márquez, de 18 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado viernes 20 de noviembre de 2026, cuando salió de su residencia en el distrito de Arraiján , provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la joven fue vista por última vez aproximadamente a las 12:30 p.m., cuando salió de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Arraiján Cabecera, con destino a las oficinas del Tribunal Electoral.

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¿Cómo identificar a Mayli Yailyn Ávila Márquez?

Según la descripción compartida por el Ministerio Público, la joven presenta las siguientes características físicas:

Edad: 18 años.

Estatura: aproximadamente 1.62 metros.

Tez: trigueña.

Contextura: delgada.

Cabello: largo, lacio y negro.

Ojos: pequeños, rasgados y de color chocolate claro.

Otras características: utiliza anteojos, tiene cejas perfiladas, labios gruesos, nariz ancha, mejillas prominentes y orejas medianas.

Seña particular: utiliza un collar plateado con un dije en forma de corazón.

Las autoridades también indicaron que no presenta tatuajes, perforaciones corporales ni cicatrices.

¿Qué ropa vestía la joven cuando desapareció?

Al momento de ser vista por última vez, Mayli Yailyn Ávila Márquez vestía:

Pantalón largo de mezclilla

Suéter verde oscuro

Zapatillas blancas con azul

Cartera color crema

¿Dónde brindar información sobre su paradero?

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a la joven. Cualquier persona que tenga información que contribuya a la investigación puede comunicarse a los siguientes números:

346-1790: Sección de Atención Primaria de Arraiján.

346-1791: Sección de Atención Primaria de Arraiján.

104: Policía Nacional.

La Procuraduría General de la Nación aseguró que toda la información proporcionada será manejada de manera confidencial.