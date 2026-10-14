Gobierno revela nuevo balance del terremoto: 1,250 casas colapsadas y 33 albergues

El presidente José Raúl Mulino ordenó que cinco ministros de Estado se trasladen de manera permanente, a partir de este miércoles 14 de octubre, a las provincias afectadas por el terremoto en Panamá . La medida busca reforzar la distribución de ayuda humanitaria, supervisar las reparaciones y atender directamente a las familias damnificadas.

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¿Qué ministros estarán en las zonas afectadas por el terremoto?

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informó que la instrucción fue impartida durante una sesión del Consejo de Gabinete y comprende las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera.

Los ministros designados son:

Fernando Boyd , ministro de Salud.

Ventura Vega , ministro de Educación.

Beatriz Carles , ministra de Desarrollo Social.

José Luis Andrade , ministro de Obras Públicas.

Jaime Jované, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Orillac explicó que los funcionarios deberán permanecer cerca de los hospitales, centros de salud, carreteras afectadas, albergues y comunidades donde se requieren reparaciones o reconstrucción de viviendas.

Además, anunció que desde este miércoles 14 de octubre se ofrecerán informes diarios a las 5:00 p.m. desde Azuero, con actualizaciones sobre las afectaciones y la distribución de ayuda.

Terremoto en Panamá: más de 11 mil personas afectadas y 1,250 viviendas colapsadas

El ministro y secretario de Metas, José Ramón Icaza, presentó un balance preliminar de los daños ocasionados por el terremoto del viernes 9 de octubre.

Las cifras comunicadas por el Gobierno son:

11,460 personas afectadas.

3,337 viviendas evaluadas.

1,250 viviendas colapsadas totalmente.

600 centros educativos oficiales afectados.

33 albergues habilitados para atender a las familias damnificadas.

Icaza también informó sobre el restablecimiento del suministro eléctrico y la operación de plantas potabilizadoras en comunidades como Mariato, Quebro, Torio, Cañas, Tonosí, Guánico, Búcaro y Cambutal.

Asimismo, reportó avances en la apertura de vías en los sectores de Atalaya, Mariato, Quebro y Flores, así como en la ruta de Las Tablas hacia Tonosí.

Gobierno inicia traslado de materiales para reparar viviendas

Como parte de las acciones de recuperación, el Gobierno informó que el martes 13 de octubre fueron enviados cuatro camiones con materiales de construcción hacia Herrera y Los Santos.

Estos suministros se utilizarán inicialmente para reparar viviendas con daños parciales, con el objetivo de facilitar el retorno de las familias cuando las condiciones sean seguras.

También se anunció el traslado hacia Veraguas de 800 sacos de cemento, correspondientes a una primera entrega de una donación de 10,000 sacos.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) habilitó un registro digital de viviendas afectadas, integrado a Panamá Conecta. Según el balance presentado, hasta las 3:30 p.m. del martes se habían recibido 2,480 reportes, que están siendo verificados por técnicos para determinar las reparaciones o reconstrucciones necesarias.

Estados Unidos anuncia donación de 5 millones de dólares

Icaza señaló que varios países, entre ellos Estados Unidos, México y Venezuela, han ofrecido apoyo para atender la emergencia.

En el caso de Estados Unidos, el Gobierno informó sobre una donación anunciada de 5 millones de dólares, cuya asignación se coordinará entre ambos países de acuerdo con las necesidades prioritarias.

El asesor presidencial Eduardo Arango, encargado de coordinar los esfuerzos entre el Gobierno y la empresa privada, destacó que distintas compañías están contribuyendo con materiales de construcción, mano de obra, recursos económicos y apoyo logístico para las comunidades afectadas.