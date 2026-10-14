SIACAP: Gabinete autoriza acuerdo de hasta $300,000 para fortalecer supervisión de fondos de pensiones

Gabinete autoriza acuerdo para fortalecer supervisión de fondos de pensiones de la SIACAP.

El Consejo de Gabinete autorizó, mediante el proyecto de Decreto 15-26, la suscripción de un segundo acuerdo de servicios de asesoría reembolsable por un monto de hasta $300,000, destinado a fortalecer los mecanismos de supervisión del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos ( SIACAP ). El acuerdo involucra al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Consejo de Administración del SIACAP y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El objetivo es continuar con la preparación e implementación del modelo de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), que busca mejorar el seguimiento de las inversiones, identificar posibles riesgos y fortalecer los mecanismos de control del sistema.

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¿Qué cambios contempla el nuevo acuerdo para el SIACAP?

La segunda etapa del programa incluye el desarrollo de herramientas y procedimientos para mejorar la supervisión de las operaciones del SIACAP.

Entre las principales acciones previstas se encuentran:

Supervisión de riesgos: definición del ciclo de supervisión y desarrollo de las herramientas necesarias para su aplicación.

Alertas tempranas: implementación de mecanismos que permitan identificar posibles riesgos oportunamente.

Monitoreo de inversiones: creación de un sistema de seguimiento de las inversiones y sus resultados.

Marco de inversiones: incorporación de métricas de riesgo y criterios relacionados con la garantía mínima de rendimiento.

Departamento de riesgos: definición de su estructura y de los recursos humanos y tecnológicos necesarios.

Capacitación: preparación de los funcionarios del SIACAP para aplicar el modelo de supervisión.

El acuerdo también contempla la elaboración de un manual de intervenciones escalonadas y un plan de contingencia ante posibles rescisiones de contratos con los operadores del sistema, identificados como la ERP y las EAI.

¿Por qué se aprobó una segunda etapa de asesoría para el SIACAP?

De acuerdo con la información presentada al Consejo de Gabinete, en 2025 el MEF suscribió un primer acuerdo de servicios de asesoría reembolsable para evaluar las actividades necesarias para implementar integralmente el modelo de Supervisión Basada en Riesgos.

Esa primera iniciativa recibió opinión favorable mediante la nota CENA/119 del 5 de junio de 2025, fue autorizada por el Decreto de Gabinete No. 25 del 17 de junio de 2025 y refrendada el 7 de agosto de 2025.

Según el documento, la primera etapa, denominada RAS I, cumplió con los objetivos establecidos, lo que permitió avanzar hacia un segundo acuerdo destinado a completar los elementos pendientes del modelo de supervisión.