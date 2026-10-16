MIDA libera moscas estériles en Chiriquí para combatir la plaga de la mosca del Mediterráneo

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó este viernes 16 de octubre la primera liberación masiva de moscas estériles en Chiriquí, específicamente en la comunidad de Mameyes, Potrerillos Arriba. La iniciativa busca reducir las poblaciones de la mosca del Mediterráneo, una plaga que afecta la producción hortofrutícola, y fortalecer la sanidad vegetal en Panamá.

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¿Por qué el MIDA libera moscas estériles en Chiriquí?

Según el MIDA, el proyecto utiliza la Técnica del Insecto Estéril (TIE), un método de control de plagas que consiste en liberar machos esterilizados para que se apareen con hembras silvestres sin producir descendencia.

Con esta técnica se busca disminuir progresivamente la reproducción de la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) en zonas estratégicas de Chiriquí.

La institución explicó que las pupas utilizadas en esta primera liberación proceden de Guatemala y fueron tratadas en Potrerillos antes de su liberación.

¿Qué beneficios tendrá para los productores agrícolas?

La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del MIDA señaló que el proyecto tiene entre sus principales objetivos:

Reducir las poblaciones de la mosca del Mediterráneo en áreas productivas.

Proteger los cultivos de frutas y hortalizas.

Disminuir las pérdidas económicas de los productores.

Fortalecer las condiciones fitosanitarias y reducir la dependencia de plaguicidas.

Favorecer la competitividad agrícola y las oportunidades de acceso a mercados nacionales e internacionales.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, explicó que la iniciativa busca facilitar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos.

Cooperación internacional para combatir la mosca del Mediterráneo

Linares destacó el respaldo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

También agradeció la colaboración de los gobiernos de México y Guatemala, así como del programa Moscamed, en el intercambio de conocimientos y experiencias para fortalecer el control de esta plaga agrícola.