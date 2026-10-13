ATTT mantiene suspendida atención del Registro Vehicular de David.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó este martes 13 de octubre que la atención al público en el Registro Único Vehicular Motorizado (RUVM) de David, provincia de Chiriquí, se mantendrá suspendida, luego de que una inspección preventiva identificara deterioro y daños en los acabados de las instalaciones tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá.

La evaluación fue realizada por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de David, que detectó condiciones que requieren atención. La institución explicó que la suspensión busca prevenir riesgos para la seguridad de los funcionarios y usuarios que acuden a la oficina.

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¿Dónde realizar los trámites del Registro Vehicular si la oficina de David está cerrada?

La ATTT anunció que, mientras se mantenga la suspensión de la atención en David, todos los trámites del Registro Vehicular serán atendidos en las sucursales de Dolega y Boquerón, ubicadas en la provincia de Chiriquí.

La medida busca garantizar la continuidad de los servicios para los propietarios de vehículos que necesitan realizar gestiones registrales.

¿Qué trámites se podrán realizar en Dolega y Boquerón?

De acuerdo con el comunicado oficial, los usuarios podrán acudir a estas sucursales para realizar los siguientes trámites:

Inscripción de vehículos.

Actualización de datos.

Reincorporación de vehículos.

Traslado o cambio de municipio.

La ATTT recordó que los interesados deberán presentar la documentación requerida para cada trámite y cumplir con las condiciones establecidas, incluida la verificación de la ubicación geográfica del vehículo cuando corresponda.

El objetivo es garantizar que la información registrada se mantenga correctamente actualizada.