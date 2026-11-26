Inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) desplegaron un operativo a nivel nacional para detectar y sancionar a conductores de vehículos que circulan sin placas, con placas no visibles o que utilizan luces de escolta sin contar con la debida autorización.
Durante el operativo, los inspectores se enfocarán en detectar las siguientes irregularidades:
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Vehículos que circulan sin placas.
Vehículos con placas no visibles.
Uso de luces de escolta sin autorización.
“Esta acción responde al uso de autos con estas irregularidades en hechos delictivos y refuerza nuestro dispositivo de fin de año. Sacaremos de circulación a quienes incumplan el Reglamento de Tránsito para prevenir delitos y resguardar la movilidad segura de todas las familias”, indicó la autoridad.