Inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) desplegaron un operativo a nivel nacional para detectar y sancionar a conductores de vehículos que circulan sin placas, con placas no visibles o que utilizan luces de escolta sin contar con la debida autorización.

La entidad explicó que esta medida responde al uso de vehículos con estas irregularidades en hechos delictivos y forma parte del dispositivo de seguridad de fin de año.

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Durante el operativo, los inspectores se enfocarán en detectar las siguientes irregularidades:

Vehículos que circulan sin placas.

Vehículos con placas no visibles.

Uso de luces de escolta sin autorización.

“Esta acción responde al uso de autos con estas irregularidades en hechos delictivos y refuerza nuestro dispositivo de fin de año. Sacaremos de circulación a quienes incumplan el Reglamento de Tránsito para prevenir delitos y resguardar la movilidad segura de todas las familias”, indicó la autoridad.