Jubilados y pensionados: ¿quiénes cobran este viernes 16 de octubre?

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 16 de octubre de 2026 se realizará el pago de la segunda quincena a los jubilados y pensionados a nivel nacional.
¿Dónde pueden cobrar los jubilados y pensionados?
La CSS indicó que sus agencias están habilitadas para la entrega de cheques, con excepción de la agencia de Las Tablas.
Los jubilados y pensionados que habitualmente cobran por cheque en esa oficina deberán acudir a la agencia de Chitré, en la provincia de Herrera, para recibir su pago.
¿Qué deben tener en cuenta los beneficiarios?
Antes de trasladarse a una agencia, se recomienda verificar la información oficial de la CSS, especialmente en el caso de quienes cobran por cheque y necesitan acudir a una oficina distinta de la habitual.
Los beneficiarios que reciben el pago mediante ACH deben revisar la acreditación en su cuenta bancaria.