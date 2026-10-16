Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 08:30

Jubilados y pensionados: ¿quiénes cobran este viernes 16 de octubre?

La CSS pagará la segunda quincena a jubilados y pensionados este 16 de octubre. Conoce cómo cobrar por ACH o cheque y qué ocurre en Las Tablas.

Pagos a Jubilados y pensionados 

Pagos a Jubilados y pensionados 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 16 de octubre de 2026 se realizará el pago de la segunda quincena a los jubilados y pensionados a nivel nacional.

El desembolso corresponde tanto a quienes reciben su dinero mediante acreditación bancaria (ACH) como a los beneficiarios que cobran por cheque, según el calendario de pagos de la institución.

¿Dónde pueden cobrar los jubilados y pensionados?

La CSS indicó que sus agencias están habilitadas para la entrega de cheques, con excepción de la agencia de Las Tablas.

Los jubilados y pensionados que habitualmente cobran por cheque en esa oficina deberán acudir a la agencia de Chitré, en la provincia de Herrera, para recibir su pago.

¿Qué deben tener en cuenta los beneficiarios?

Antes de trasladarse a una agencia, se recomienda verificar la información oficial de la CSS, especialmente en el caso de quienes cobran por cheque y necesitan acudir a una oficina distinta de la habitual.

Los beneficiarios que reciben el pago mediante ACH deben revisar la acreditación en su cuenta bancaria.

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