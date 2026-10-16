Informe señala presunta sustracción de bienes en centro de acopio; contralor advierte auditoría

El contralor general de la República , Anel Flores, advirtió que a partir del lunes 19 de octubre comenzará a revisar las cuentas de representantes de corregimiento y alcaldes para fiscalizar el uso de los fondos de emergencia asignados tras el terremoto en Panamá. La medida surge luego de recibir informes sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a las familias damnificadas.

Contralor denuncia presunto "juega vivo" con fondos de emergencia

Flores señaló que ha recibido informes sobre representantes de corregimiento que estarían retirando suministros de los centros de acopio del Estado para distribuirlos en sus comunidades, sin utilizar los recursos extraordinarios asignados por el Gobierno.

"Estamos recibiendo informes de que algunos representantes están yendo a los centros de acopio del Estado, retiran bienes y servicios del Estado, van a las comunidades y no están usando los B/.10,000. A partir del lunes yo comienzo a abrir las cuentas de todo el mundo para ver quién está gastando la plata y cómo la está gastando", expresó el contralor. "Estamos recibiendo informes de que algunos representantes están yendo a los centros de acopio del Estado, retiran bienes y servicios del Estado, van a las comunidades y no están usando los B/.10,000. A partir del lunes yo comienzo a abrir las cuentas de todo el mundo para ver quién está gastando la plata y cómo la está gastando", expresó el contralor.

Sismo en Panamá | El contralor general de la República, Anel Flores, reiteró que se fiscalizará cada centavo de los fondos asignados a juntas comunales y municipios para ayudar a los afectados por el terremoto.



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El funcionario calificó estas presuntas prácticas como "juega vivo" y reiteró que se fiscalizará el uso de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia.

¿Cuánto dinero recibieron las juntas comunales y alcaldías?

Tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre, el Gobierno anunció asignaciones extraordinarias para apoyar las labores de asistencia en las comunidades afectadas:

B/.10,000: por representante de corregimiento.

B/.20,000: por alcaldía.

Estos fondos están destinados a atender las necesidades de las personas afectadas por el movimiento sísmico y están sujetos a fiscalización.

Contraloría revisará cómo se utilizan los recursos

Durante un recorrido por zonas afectadas, que incluyó centros educativos y la iglesia de La Villa de Los Santos, Flores insistió en la necesidad de administrar los fondos con transparencia, prudencia y rapidez.

El contralor sostuvo que las autoridades locales deben utilizar los recursos asignados para responder a las necesidades de los damnificados, sin depender exclusivamente de los suministros distribuidos por el Gobierno central.

La revisión anunciada buscará determinar cómo se están utilizando los fondos extraordinarios y verificar que se destinen a la atención de las comunidades afectadas.