Ministerio Público busca a Fidel García por investigación de femicidio en San Miguelito.

El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Fidel García Moscote, de 41 años, quien es investigado por su presunta vinculación con un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de femicidio, ocurrido en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el hecho investigado ocurrió en una vivienda ubicada en calle Puente de la Cruz, sector de Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde brindar información sobre el paradero de Fidel García Moscote?

La Procuraduría General de la Nación habilitó varios números telefónicos para recibir información que contribuya a ubicar al ciudadano requerido en el marco de la investigación.

Las personas que tengan conocimiento de su paradero pueden comunicarse con las siguientes dependencias:

Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito: 507-3329 o 507-3331.

Dirección de Investigación Judicial (DIJ): 524-2518 o 512-2511.

Dirección de Inteligencia Policial de San Miguelito: 524-4339.