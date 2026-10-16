Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 17:52

Ministerio Público busca a Fidel García por investigación de femicidio en San Miguelito

El Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a Fidel García Moscote, investigado por su presunta vinculación con un femicidio en San Miguelito.

Ministerio Público busca a Fidel García por investigación de femicidio en San Miguelito.

Ministerio Público busca a Fidel García por investigación de femicidio en San Miguelito.

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Fidel García Moscote, de 41 años, quien es investigado por su presunta vinculación con un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de femicidio, ocurrido en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el hecho investigado ocurrió en una vivienda ubicada en calle Puente de la Cruz, sector de Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde.

¿Dónde brindar información sobre el paradero de Fidel García Moscote?

La Procuraduría General de la Nación habilitó varios números telefónicos para recibir información que contribuya a ubicar al ciudadano requerido en el marco de la investigación.

Las personas que tengan conocimiento de su paradero pueden comunicarse con las siguientes dependencias:

  • Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito: 507-3329 o 507-3331.

  • Dirección de Investigación Judicial (DIJ): 524-2518 o 512-2511.

  • Dirección de Inteligencia Policial de San Miguelito: 524-4339.

En esta nota:
Seguir leyendo

Ataque en La Chorrera deja un agente de seguridad muerto y dos heridos

Aprehenden a exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, por presunto enriquecimiento injustificado

Enrique Lau Cortés, exdirector de la CSS, fue trasladado a la Ciudad de la Salud por problemas de salud

Recomendadas

Más Noticias