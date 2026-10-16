Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 16:08

Mayer Mizrachi entrega la tercera vivienda temporal a familia de niño con parálisis cerebral en Macaracas

Mayer Mizrachi entregó la tercera vivienda temporal a una familia de Macaracas afectada por el terremoto. La campaña de donaciones supera los B/.500 mil.

Mayer Mizrachi entrega la tercera vivienda temporal en Macaracas.

Mayer Mizrachi entrega la tercera vivienda temporal en Macaracas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, entregó la tercera vivienda temporal a la familia del pequeño Mael, residente en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, cuya casa quedó destruida tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026. La iniciativa busca ofrecer alojamiento a las familias que perdieron sus hogares durante el movimiento sísmico.

Mael es un niño con parálisis cerebral que requiere cuidados especiales y condiciones adecuadas de vivienda para atender sus necesidades de salud.

Donaciones para viviendas temporales alcanzan aproximadamente B/.500 mil

La entrega forma parte de una iniciativa impulsada por Mizrachi y financiada mediante aportes ciudadanos realizados a través de la plataforma Chantín Panamá.

Según la información compartida, hasta las 4:00 p.m. de este viernes 16 de octubre, la campaña había recaudado aproximadamente B/.500 mil, destinados a apoyar la instalación de viviendas temporales para familias afectadas por el terremoto.

¿Cuánto cuesta una vivienda temporal para los damnificados del terremoto?

De acuerdo con el desglose presentado, cada vivienda temporal tiene un costo estimado de B/.8,000, distribuido de la siguiente manera:

  • Contenedor: B/.5,350.

  • Transporte: B/.500.

  • Plomería: B/.150.

  • Descarga: B/.150.

  • Dotación: B/.900.

  • Cimientos: B/.500.

  • Electricidad: B/.150.

  • Limpieza del lote: B/.300.

La suma de estos componentes alcanza los B/.8,000 por vivienda

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