Mayer Mizrachi anuncia que campaña "Chantin pa la gente" ha recaudado más de 100 mil dólares

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que está disponible una plataforma digital para recibir donaciones monetarias destinadas a proporcionar viviendas temporales a las familias que perdieron sus hogares tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026.
Según la información compartida por el alcalde, hasta las 4:00 p.m. de este jueves 15 de octubre, la recaudación había alcanzado los $100,000, mediante la plataforma habilitada para recibir aportes de los ciudadanos.
¿Cómo donar para las viviendas temporales de los damnificados?
Las personas interesadas en contribuir pueden ingresar a la plataforma: https://causematch.com/chantinpanama
¿Qué incluye la vivienda temporal?
- Contenedor: $5,350.00
- Transporte: $500.00
- Plomería: $150.00
- Descarga: $150.00
- Dotación: $900.00
- Cimientos: $500.00
- Electricidad: $150.00
- Limpieza del lote: $300.00