Mayer Mizrachi anuncia que campaña "Chantin pa la gente" ha recaudado más de 100 mil dólares

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi , informó que está disponible una plataforma digital para recibir donaciones monetarias destinadas a proporcionar viviendas temporales a las familias que perdieron sus hogares tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026.

La iniciativa busca reunir fondos para instalar soluciones habitacionales cuyo costo se estima en $8,000 por unidad.

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Según la información compartida por el alcalde, hasta las 4:00 p.m. de este jueves 15 de octubre, la recaudación había alcanzado los $100,000, mediante la plataforma habilitada para recibir aportes de los ciudadanos.

¿Cómo donar para las viviendas temporales de los damnificados?

Las personas interesadas en contribuir pueden ingresar a la plataforma: https://causematch.com/chantinpanama

¿Qué incluye la vivienda temporal?

Contenedor: $5,350.00

Transporte: $500.00

Plomería: $150.00

Descarga: $150.00

Dotación: $900.00

Cimientos: $500.00

Electricidad: $150.00

Limpieza del lote: $300.00